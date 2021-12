Feuer Siegen: Brennende Putzlumpen im Finanzamt Weidenau

Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und vom Löschzug Weidenau sind vor Ort am Finanzamt Siegen.

Weidenau. Wegen starker Verrauchung im Keller des Finanzamts in Siegen-Weidenau werden Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen.

Starke Verrauchung im Finanzamt-Keller rief Mittwochnachmittag, 22. Dezember, Feuerwehr und Polizei an die Weidenauer Straße. Die Ursache war schnell gefunden: In einer Werkstatt im Keller hatten sich aus bislang ungeklärter Ursache Putzlappen entzündet, was die Brandmeldeanlage aktivierte.

Rund 50 Beschäftigte hatten das Gebäude verlassen, Einsatzkräfte der hauptamtlichen Wache und des Löschzugs Weidenau brachten die brennenden Putzlappen ins Freie. Verletzt wurde niemand, Sachschaden entstand wohl auch nicht.

Warum die Putzlappen Feuer gefangen hatten, ist noch nicht geklärt. Foto: Kai Osthoff

