Die Feuerwehr Netphen führt eine Großübung zum Thema Waldbrandbekämpfung an der Grenze zu Bad Laasphe durch.

Großübung Feuerwehr Netphen: Extrem harte Bedingungen in „Waldwüste“

Netphen. Ungünstigstes Gelände für die Feuerwehr: Lange Anfahrt, unwegsame Verbindungen, kaum Wasser. Auch darauf müssen Einsatzkräfte vorbereitet sein

Hier haben einmal jede Menge Bäume gestanden, doch wegen des Borkenkäfers ist ein großer Teil der Landschaft Heiligenborn auf dem Jagdberg nun eine regelrechte Waldwüste: Die Feuerwehr nutzte das Gelände nun für eine Großübung.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Nachdem es in den vergangenen Wochen wegen der Hitze immer wieder einmal zu kleineren Waldbränden gekommen war, hatte der Leiter der Feuerwehr Netphen, Sebastian Reh, zusammen mit dem stellvertretenden Einheitsführer der Feuerwehreinheit Dreis-Tiefenbach, Roland Horn, das Szenario eines „vollflächigen Bodenfeuers“ ausgearbeitet. Dabei sollte eine Fläche von mehr als 3600 Quadratmeter betroffen sein. Das Areal oberhalb des Lahnhofs, an der Grenze nach Bad Laasphe, bietet dabei für Einsatzkräfte keine guten Bedingungen: Lange Anfahrten, schlechte Wegestrecken, sehr schlechte Kommunikationsbedingungen per Funk, Internet und Handy, außerdem eine schlechte Wasserversorgung. Dass es sich um eine Übung handeln würde, war den alarmierten Feuerwehrleuten vorab nicht bekannt.

Nebelmaschinen und Rauchbomben simulieren für Feuerwehr Netphen den Waldbrand

„Wald-3“ lautete die Alarmmeldung, die die Kreisleitstelle Siegen herausgab. Zuvor hatte ein 9-jähriger Junge aus der Kinderfeuerwehr den Brand gemeldet. Daraufhin wurden zahlreiche Feuerwehreinheiten aus dem Netphener Stadtgebiet alarmiert, die sich auf den Weg nach Heiligenborn machten. Schon wenige Minuten später rückte das Führungsteam der Feuerwehr aus, darunter auch Sebastian Rehs Stellvertreter Jörg Otter, der ebenfalls an einen Realeinsatz glaubte.

Die Einsatzbedingungen sind alles andere als einfach in der „Waldwüste“ Heiligenborn. Foto: Jürgen Schade

Die ersten Löschfahrzeuge machten sich auf in die Höhenlagen des Heiligenborns. Schon ab dem Rettungspunkt an der nahe gelegenen „Dietzhölztaler Hütte“ waren die ersten Rauchschwaden zu sehen. Diese waren jedoch mit Nebelmaschinen und Rauchbomben erzeugt. Weil es keine Hydranten gab, mussten die Einsatzkräfte schnell eine sichere Löschwasserversorgung aufbauen. Letztlich mussten die zwei auf dem Lahnhof befindlichen unterirdischen Löschwasserbehälter angezapft und das Wasser mit Tanklöschfahrzeugen im Pendelverkehr zur Einsatzstelle gebracht werden.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Fazit von Sebastian Reh: „Wir sind mit unseren Mannschaften sowie Material sehr gut aufgestellt und können in kürzester einiges abarbeiten.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland