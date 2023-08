Netphen. Ganz Netphen im „Blaulichtfieber“: Die Stadt feiert ihre Feuerwehr mit Großem Zapfenstreich und Blaulichtmeile. „Seid da, wenn man Euch braucht!“

„100 Jahre Löschzug Netphen – ein ganzes Jahrhundert voller Zusammenarbeit, Solidarität und Hilfsbereitschaft“: Mit diesen einführenden Worten begrüßte Netphens Bürgermeister Paul Wagener am Freitagabend im Feuerwehrgerätehaus beim Festkommers „100 Jahre Feuerwehr Netphen“ mehr als 300 Gäste. „Ein Jahrhundert des unermüdlichen Engagements der Opferbereitschaft und des selbstlosen Einsatzes für die Sicherheit und das Wohl der Stadt – das verdient unseren allerhöchsten Respekt und unsere aufrichtige Anerkennung.“

Einheitsführer Mark Liska begrüßte besonders Landrat Andreas Müller, Anke Fuchs-Dreisbach (MdL), Ortsbürgermeisterin Dorothee Spies, Rainald Thies als Vorsitzenden des Kreis-Feuerwehr-Verbands KFV, den Leiter der Feuerwehr Netphen Sebastian Reh sowie Ehrenwehrführer Horst Kühn. Landrat Müller betonte, dass in 100 Jahren eines gleich geblieben ist: die Einsatzbereitschaft der Männer und Frauen als eine tragende Säule der Gesellschaft. Kreisbrandmeister Bernd Schneider: „Die Feuerwehr Netphen ist eine Familie, die sich ihren Aufgaben stellt und auch wir sind auf dem Wege vieles zu verändern. Doch ich bin mir sicher, dass in 50 oder 100 Jahren immer noch Feuer mit Wasser gelöscht wird“, spielte er auf das Thema Künstliche Intelligenz an.

Netphens Feuerwehrchef: „Kameradschaft ist das Fundament der Feuerwehr“

Sebastian Reh, der aus einer großen Feuerwehrfamilie kommt und seit Kindesalter dabei, sagte: „Ihr seid einfach da wenn man euch braucht. In Guten und schweren Zeiten, Mut und Kameradschaft macht das aus was ihr heute seid, denn Kameradschaft ist das Fundament der Feuerwehr.“

Björn Klein wurde in diesem Rahmen zum Brandmeister befördert, Steffen Becker erhielt die Ehrennadel in Silber für 25-jährige aktive Tätigkeit in der Feuerwehr, Einheitsführer Mark Liska die Ehrennadel in Gold für 35 Jahre. Der ehemalige Leiter der Feuerwehr Netphen, Karl-Heinz Born, hielt die Laudatio zur Geschichte des Löschzugs, Thomas Möhrchen von der Firma Effexx überreichte der Feuerwehr ein wertvolles Spezialgerät: einen „Notfall-Stecker“, mit dem im Einsatzfall Elektroautos stromlos gemacht werden.

Großer Zapfenstreich bei Fackelschein auf dem Rathausplatz in Netphen

Noch während im Gerätehaus gefeiert wurde, trafen gegen 22 Uhr die ersten Zuschauer am abgesperrten Rathausplatz ein: Einen „Großen Zapfenstreich“ hat es in den vergangenen Jahrzehnten in Netphen so nicht gegeben. Als aus der Talstraße die ersten Klänge des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr Netphen unter Leitung von Stefan Hees sowie des Spielmannszugs St. Josef Dreis-Tiefenbach mit Stabsführer Stefan Braun erklangen, die vielen Fackelträger und Mitglieder des Löschzugs Netphen auf den beleuchteten Rathausplatz marschierten, folgten der Zeremonie rund 1000 Menschen. Fast 40 Minuten lang dauerte das Zeremoniell, das mit der Nationalhymne endete und langen Beifall erntete.

Am Samstag ging die Feuerwehr-Feier weiter: Am Vormittag hatten sich zahlreiche Hilfsorganisationen und Vereine auf einer „Blaulichtmeile“ mit Fahrzeugausstellung zwischen Sankt-Peters- und Rathausplatz aufgebaut und stellten sich und ihre Arbeit vor. Am Abend fand die „Keilernacht“ mit Livemusik im Festzelt mit der Rock-Coverband „Belexes“ statt und am Sonntag klang das Festwochenende mit einem Frühschoppenkonzert des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr aus.

Zur Geschichte der Feuerwehr Netphen: Strafzahlung, wer nicht zur Übung kam

1923 unterbreitete der Landrat während einer Übung der Pflichtfeuerwehr auf dem Sankt-Peters-Platz den Vorschlag, eine freiwillige Feuerwehr zu gründen – die Geburtsstunde des Löschzuges Netphen. Die ersten Führungskräfte waren Heinrich Gebhard (Oberbrandmeister) sowie Bruno Wickel, Paul Mockenhaupt und Ernst Hähner als Brandmeister.

Im gleichen Jahr übernahm die Freiwillige Feuerwehr Netphen sämtliche Geräte der bis dato bestehenden Pflichtfeuerwehr. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten bildeten sich zwei Löschzüge: Zug 1 in Obernetphen, Zug 2 in Niedernetphen. Angesichts knapper finanzieller Mittel behielt die Wehr die Tradition einer Strafsteuer bei: Drei Reichsmark musste jeder Feuerwehrmann zahlen, wenn er den Übungen fernblieb.

