Feuerwehr-Profis unter sich: Action Days rund um Waldbrände

Neunkirchen. So kauft die Feuerwehr ein: Bei Giebeler Feuerschutz wird alles aufgefahren, womit man Brände im Wald bekämpfen kann.

Im Kreis Olpe sowie im Lahn-Dill-Kreis hat es im August 2022 große Waldbrände gegeben. Extreme Trockenheit und Hitze, die unzähligen vom Borkenkäfer geschädigten Waldflächen sind sprichwörtlich ein gefundenes Fressen für Wald- und Vegetationsbrände. Damit zu kämpfen haben die vielen Aktiven der Feuerwehren, Mensch und Technik werden immer mehr gefordert.

Die Wälder verändern sich, Waldwege sind durch die Holzabfuhr vielfach völlig zerfahren. Es wird schwierig, mit Fahrzeugen auch an die entlegensten Stellen im Wald zu kommen. Löschwasser, Manpower und die Technik zur Brandbekämpfung müssen aber dahin, wo die Flammen sich ihre Nahrung suchen.

Vom Lösch-Rucksack bis zum faltbaren Löschwasserbecken

Groß ist der Andrang bei der Firma Giebeler Feuerschutz in Neunkirchen: Hier finden die „Action Days – Wald und Vegetationsbrand“ statt. Von den Kunden – das sind die Feuerwehren – habe es immer wieder Anfragen zur Waldbrand-Problematik gegeben hat, sagt Louise Gaumann von Giebeler Feuerschutz. „Deshalb wurden diese Tage so eingerichtet.“

Rund um das große Gelände an der Mühlenbergstraße parken viele Feuerwehrfahrzeuge. Auf den Kennzeichen: GI, MKK, HG, LDK, MK, OE, um nur einige Städte und Kreise zu nennen. Bei den Action Days, die am Freitag, 28. April, und am Samstag, 29. April, stattfinden, dreht sich alles um Wald- und Vegetationsbrände. 13 Partner präsentieren auf dem Gelände von Giebeler Feuerschutz in Neunkirchen an den beiden Tagen ihre Produkte. Die reichen von Waldbrandfahrzeugen über persönliche Ausrüstung, also Jacken, Helme, Hosen, Sicherheitsschuhe, bis zu Lösch-Rucksäcken, Wärmebildkameras und Gasmessgeräten. Auch ein faltbares Becken für eine große Löschwassermenge ist auf dem Firmengelände aufgebaut.

Für die Feuerwehrleute sind alle Details wichtig

An den vielen Infoständen stehen Menschen, die Ahnung haben von den Dingen, die sie verkaufen. Und das Giebeler-Team steht ebenfalls wie gewohnt gut Rede und Antwort. „Hier ist die gleiche Membran verbaut wie in dieser Einsatzjacke“, „Das ist hier die neue Feuerpatsche“ oder „Das HLF war immer eine Herausforderung“ sind Sätze, die man als aufmerksamer Zuhörer und Beobachter bei einem Gang über das Gelände mitbekommt.

Der Satz mit der Herausforderung und dem „HLF,“ was übrigens in Feuerwehrkreisen für „Hilfeleistungslöschfahrfahrzeug“ steht, kommt von Klaus Neugum. Der 54-Jährige ist als Leiter Technik bei der Berufsfeuerwehr Plettenberg im Märkischen Kreis beschäftigt. Aufmerksam schaut er sich die Anordnung der Fächer und die Aufteilung der verschiedenen Werkzeuge und Gerätschaften an. Guckt hier mit dem Zollstock genauer hin, macht sich Notizen und fotografiert eifrig mit dem Handy. „Wir haben zwei neue Fahrzeuge bei der Feuerwehr bestellt und ich bin mit dafür verantwortlich. Da ist die Aufteilung für das Stichwort Einsatztaktik schon sehr wichtig“, erklärt Neugum, der seit 35 Jahren bei der Feuerwehr arbeitet.

Auch der angehende Kinderfeuerwehrmann schaut schon mal vorbei

Auch aus Siegen und Kreuztal sind Mitglieder der Feuerwehr auf dem Gelände des Fachunternehmens in Neunkirchen. Auf einem kleinen gelben Schild am Eingangstor steht „Unbefugten ist das Betreten des Betriebsgeländes verboten“. An den beiden Action Days gilt das aber nicht. Denn die Menschen, die sich in kleinen und großen Gruppen an den verschiedenen Ständen tummelten und Fachgespräche führten oder einfach nur mal schauten wollten, sind fast alle vom Fach. Oder wollen es noch werden.

Denn unter den Gästen war am Freitag auch der sechsjährige Julius Schmitt, der mit seinem Papa Patrick aus Wallmenroth im Landkreis Altenkirchen zu den Action Days gekommen ist, Während Patrick Schmitt in der Freiwilligen Feuerwehr als Gruppenführer aktiv ist, steht sein Sohn schon auf der Anmeldeliste für die Kinderfeuerwehr. Alle Interessierten, die am Freitag keine Zeit haben, bei Giebeler Feuerwehrschutz vorbeizuschauen, haben am Samstag, 29. April, noch die Möglichkeit von 9 bis 14 Uhr dazu.

