Feuerwehr Siegen leistet Schwerstarbeit bei Steinbruch-Übung

Wenn es auf Fotos steil aussieht, ist es in der Realität noch steiler: Mit vereinten Kräften schaffen die Feuerwehrleute den „Verletzten“ den Steilhang hinauf.

Siegen. Waldarbeiter im Steinbruch unter Baum eingeklemmt: Jetzt zählt jede Sekunde. Eine Herausforderung für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Siegen.

Eine besondere Rettungsübung führte am Donnerstag die Feuerwehr Siegen zusammen mit dem städtischen Forstamt in einem Steinbruch auf dem Fischbacherberg durch. Sie sollte zeigen, dass Rettungspunkte, wie sie im Wald auf Bänken oder Wegen zu finden sind, Leben retten können – und das verlangte den beteiligten Einsatzkräften einiges ab.

Jedes Jahr ereignen sich bei Waldarbeiten zahlreiche Unfälle. Verletzungen, die im Zusammenhang mit Motorsäge- oder Holzerntearbeiten passieren, ereignen sich oft im unwegsamen Gelände, sind nicht selten schwerwiegend und erfordern eine schnellste rettungsdienstliche Versorgung. Das ist im Wald oft kompliziert, daher wurden die Rettungspunkte etabliert – im Stadtwald sind es aktuell 20, die bei der Kreisleitstelle digital hinterlegt sind.

Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Siegen wird nachgefordert

Am frühen Nachmittag trafen die Verantwortlichen an der Allensteiner Straße ein, die Einsatzkräfte waren noch ahnungslos. Gegen 13.15 Uhr rief ein Mitarbeiter des Forstamtes die Kreisleitstelle an: Sein Arbeitskollege sei unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt, schwer verletzt, nicht ansprechbar. Wo? Mitten im Wald.

Angenommen wurde bei der Großübung im Steinbruch, dass ein Waldarbeiter unter einem Baum eingeklemmt war. Foto: Jürgen Schade

Während ein Kollege beim Verletzten blieb, fand der Arbeiter den Rettungspunkt mit der Nummer 2030, die Rettungsmaschinerie setzte sich sofort in Bewegung: Löschzug nebst Rettungswagen (Technische Hilfeleistung). Für die Feuerwehrleute Schwerstarbeit, denn der Steinbruch reicht steil und tief nach unten. Zwei Höhenretter waren mit dabei, nach Lageerkundung durch Einsatzleiter Udo Steuber wurde die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Siegen nachgefordert.

Leitung lobt die gute Zusammenarbeit der Siegener Einsatzkräfte

Jan Marc Heitze vom Forstamt erhielt den Auftrag, mit Sprühfarbe den Weg für nachfolgende Rettungskräfte zu markieren. Durch unwegsames Gelände war ein Trupp zum Verletzten vorgedrungen und leistete medizinische Hilfe; er wurde befreit und für den Transport vorbereitet.

Die Höhenrettungsgruppe unter Leitung von Holger Weber hatte sich unterdessen über den Steilhang nach unten vorgearbeitet. Per Trage ging es mit dem Verletzten hinauf. Dazu benötigte der Rettungsdienst Unterstützung von der Spezialeinheit der Feuerwehr, die geschult ist für die Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT). Zusätzlich wurden zwei weitere Rüstzüge an der Einsatzstelle tätig. Ziel der Übung war, den reibungslosen Ablauf der Rettungskette zu demonstrieren, da auch Erholungssuchende die Rettungspunkte nutzen können.

Die Verantwortlichen in Siegen sind zufrieden mit der Zusammenarbeit ihrer Leute. Foto: Jürgen Schade

Sven Kosch, Pressesprecher der Feuerwehr Siegen, und Einsatzleiter Udo Steuber lobten die gute Zusammenarbeit zwischen den Einheiten und mit dem Forstamt. Förster Jan Marc Heitze: „Wir haben einiges gelernt, wie wir uns bei Holzarbeiten aber auch bei Unfällen im Wald verhalten müssen. Das werden wir nun vertiefen“.

Blick von oben in den Steinbruch. Foto: Jürgen Schade

Das Material muss mühsam zur Einsatzstelle geschleppt werden. Foto: Jürgen Schade

