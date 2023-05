Siegerland. Kreisbrandmeister kritisiert: „Wir haben wirklich anderes zu tun.“ Feuerwehr und Rettungsdienst werden immer öfter wegen Kleinigkeiten alarmiert

Angesichts mehrerer „geringfügiger“ Einsätze für die Feuerwehr äußert sich Kreisbrandmeister Bernd Schneider erneut kritisch über eine „Rundumversorgungshaltung“ mancher Menschen, die auch bei Lappalien die Einsatzkräfte alarmieren, obwohl sie sich eigentlich leicht selbst helfen könnten: „Wir haben wirklich anderes zu tun“, so Schneider.

Am Sonntagabend, 14. Mai, war ein Anruf bei der Kreisleitstelle eingegangen, dass auf der Sohlbacher Straße ein Baum auf ein Auto gestürzt sei und die Straße dadurch teilweise blockiere. Löschzug Geisweid und Polizei wurden informiert – der „Baum“ entpuppte sich indes eher als Ast, weniger als armdick, den die Feuerwehrleute mit einer Handsäge entfernten, was vor Ort für einiges Kopfschütteln sorgte. Das Auto wurde nicht beschädigt.

Feuerwehrleute aus Siegen-Wittgenstein können von vielen Lappalien-Einsätzen erzählen

Bereits Samstagnachmittag hatte eine Windbö hatte auf der Deuzer Straße, kurz vor der Deuzer Höhe, einige kleinere Äste auf die Fahrbahn geweht. Statt anzuhalten, Warnblinklicht einzuschalten und die Äste von der Fahrbahn zu ziehen, rief ein Autofahrer die Feuerwehr. Einsatzkräfte können viele solcher Geschichten erzählen: Abfall, der in einem Mülleimer an einer Bushaltestelle glimmt; Essen, das auf dem Herd verkohlt – selbst ein ausgebildeter Mitarbeiter eines Abschlepp-Unternehmens habe die Feuerwehr einmal wegen eines vermeintlichen Autobrands alarmiert, der sich dann vor Ort als Stromkabel einer Autobatterie entpuppte, das Funken schlug.

Diese Einsätze binden erhebliche Ressourcen der zu großen Teilen ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die dafür ihre eigentlichen Arbeitsstellen verlassen müssen. Kreisbrandmeister Schneider nennt hier auch das Thema Ölspuren, bei denen immer wieder die Feuerwehren aushelfen müssten, vor allem am Wochenende. Man werde immer häufiger mit Szenarien konfrontiert, die sich mit gesundem Menschenverstand und etwas Eigenverantwortung lösen ließen. Die Einsatzkräfte und auch das Personal der Leitstelle „kommen an ihre Grenzen oder haben in vielen Bereichen die Grenzen des Leistbaren überschritten“, so der Kreisbrandmeister.

