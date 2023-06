Feuerwehrmann rettet Kind aus verschlossenem Auto

Dreis-Tiefenbach. Ein junger Feuerwehrmann hat mehr als beherzt gehandelt und einen Jungen in Netphen vor Schlimmerem bewahrt – mit ungewöhnlichen Mitteln.

Gegen 15.45 Uhr am Freitag, 30. Juni, schrillten die Einsatzpieper für die Feuerwehr Dreis-Tiefenbach mit der Meldung „Technische Hilfeleistung, Händelweg, Kind im Auto eingeschlossen“.

Ein junger Feuerwehrmann aus Dreis-Tiefenbach, der nur wenige Straße weiter entfernt wohnt, aber am Händelweg vorbei muss, um zum Feuerwehrgerätehaus zu gelangen, dachte sich, warum erst zum Gerätehaus und dann wieder zurück. Er entschloss sich, zum Einsatzort mit seinem Privatwagen zu fahren und fand einen kleinen Jungen in einem Seat liegen.

Sanitäter untersuchen das Kind

Alle Türen waren verschlossen, die Mutter in Angst. Der Feuerwehrmann griff zur Brechstange und schlug eine Seitenscheibe am Auto ein. So konnte er die Tür öffnen und das Kind der Mutter übergeben. Der Einsatzleiter der Feuerwehr Dreis-Tiefenbach forderte vorsorglich einen Rettungswagen an. Nach Begutachtung durch die Notfallsanitäter brauchte das Kind nicht ins Krankenhaus.

„Für mich war es selbstverständlich schnell zu helfen, dafür bin ich Feuerwehrmann“, sagte der Retter.

