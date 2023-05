Fieser Enkeltrick: Senioren mit Hinweisen früh genug warnen

Siegen. Oft entscheiden wenige Minuten, ob Senioren auf Schock- und Betrugsanrufe hereinfallen. Polizei und Sparkasse Siegen wollen früh genug warnen.

Über Schock- und Betrugsanrufe gelangen Betrüger immer wieder an das angesparte Geld von Seniorinnen und Senioren. Um solche und andere Betrügereien in Zukunft zu bekämpfen, haben die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein und die Sparkasse Siegen nun ein (Präventions-)Projekt entwickelt.

Identitätsraub, Enkeltricks, Schockanrufe: Präventionsarbeit kommt nicht überall an

Allein im vergangenen Jahr kam es im Kreis Siegen-Wittgenstein zu 216 gemeldeten Straftaten zum Nachteil von älteren Menschen. 2021 waren es 158, 2020 insgesamt 165. Sowohl Identitätsraub, Enkeltricks, Schockanrufe als auch Messenger-Betrug sind der Polizeibehörde bekannt. „Wir erreichen offensichtlich noch nicht jeden mit unserer Präventionsarbeit“, sagt Andreas Müller, Landrat und Leiter der Kreispolizeibehörde.

Auch Susanne Otto, Kriminalhauptkommissarin und Leiterin des Kriminalkommissariats Prävention/Opferschutz, kennt die digitalen Straftaten gegenüber Rentnern nur zu gut: Oftmals würden Betrüger versuchen, ihre Opfer zu einer schnellen Herzentscheidung zu drängen – so schnell, dass logisches Denken keine Option mehr sei. Besonders bei Schockanrufen gehe es um wenige Minuten, in denen über das weitere Vorgehen entschieden werde: „Da wird man mit den Emotionen gepackt und kommt sofort in einen emotionalen Stress-Tunnel.“ Susanne Otto verweist daher auf eine ganz einfache Formel: Niemals für einen Fremden Geld im drei- oder vierstelligen Bereich abheben.

Dass solche Vergehen in Deutschland in dieser Form überhaupt möglich seien, verunsichere viele ältere Menschen. Nicht nur das verlorene Geld mache Opfern zu schaffen, sondern auch die anschließende Hilflosigkeit der Justiz. Ist das Geld einmal ausgehändigt, haben die Ermittlungsbehörden so gut wie keine Chance mehr.

Siegen: Warnhinweis soll Telefonbetrug und weitere Straftaten erschweren

Etwas Positives bewirken soll nun die Zusammenarbeit zwischen Sparkasse Siegen und Polizei Siegen-Wittgenstein: Ab sofort erscheint auf allen SB-Geräten (Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker, SB-Terminals) und Filialbildschirmen der Sparkasse Siegen ein grafische Warnhinweis mit der Aufschrift „Achtung! Vorsicht bei Betrugsversuchen! Übergeben und überweisen Sie kein Geld an Unbekannte! Rufen Sie im Zweifel unter der 110 die Polizei!“ Das Ziel: Weitere Straftaten erschweren und auf Sicht den Telefonbetrug dauerhaft eindämmen.

„Die Kooperation mit der Sparkasse Siegen ist ein wichtiges Zeichen. Die Banken spielen eine ganz besondere Rolle in Betrugsfällen, da es den Tätern meist um Geld oder Vermögenswerte ihrer Opfer geht“, betont Andreas Müller. Die Bank sei im Betrugsfall die erste Anlaufstelle der Senioren und auch zugleich der letzte Ausweg, um den perfiden Tricks nicht zum Opfer zu fallen. Gerade in diesem Bereich werden aktuell die meisten Straftaten beim Telefonbetrug verhindert. „Wir schaffen es hier relativ viele Abbuchungsversuche zu verhindern, aber nicht alle“, sagt Tillmann Reusch, Vorstandsmitglied der Sparkasse Siegen. Nach der Abbuchung seien auch Banken die Hände gebunden.

Die gemeinsame Präventionsarbeit von Polizei und Sparkasse soll in Zukunft auch noch weiter intensiviert werden. So ist für den 31. Mai 2023 ein Webinar geplant. Susanne Otto betont: „Wir wollen möglichst viele Menschen aus unserem Kreis über die gängigen Betrugsmaschen informieren und Tipps geben, wie sich jeder am besten schützen kann. Dieses Angebot richtet sich nicht nur an ältere Menschen, sondern gerade auch an Angehörige wie zum Beispiel Kinder oder Enkelkinder.“

