Florenburgschule Hilchenbach: Neubau weiter stillgelegt

In die Auseinandersetzung um die stillgelegte Baustelle der Florenburgschule wurde inzwischen auch das Kommunalministerium eingeschaltet. Das geht aus einer Vorlage für den Bauausschuss hervor, der am Mittwoch, 31. Januar, ab 17 Uhr im Ratssaal tagt.

Bauantrag erneut abgelehnt

Die Bauaufsicht des Kreises hatte ein Gutachten für verwendete Baustoffe verlangt und den Bau gestoppt. Die von der Stadt beauftragte Baufirma habe einen neuen Bauantrag gestellt, der zurückgewiesen worden sei, heißt es in der Vorlage weiter. Die Firma werde nun ihrerseits durch eine Anwaltskanzlei vertreten. Bei der Materialprüfungsanstalt in Leipzig sei nun ein „allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“ beantragt worden. Ob dies „den Bedingungen für eine Genehmigungsfähigkeit entspricht, ist zunächst noch in Absprache mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein und dem Ministerium zu ermitteln“, heißt es weiter.

Stadt sucht Alternativen für nächstes Schuljahr

Die Stadt stelle bereits Überlegungen zur „Kompensation der fehlenden Klassenräume“ an, „falls eine Inbetriebnahme der Module nach den Sommerferien unsicher erscheint“. Eigentlich sollte der zweigeschossige Bau zu Beginn dieses Schuljahres bezogen werden

