Flowtrail Siegen jetzt mit Service-Station für Mountainbikes

Siegen. Fahrradpannen gleich an der Strecke reparieren: Geht jetzt am Ende des Siegener Flowtrails. Die Reparatur-Anleitung gibt’s aufs Handy dazu.

Fahrradbegeisterte können sich über eine neue Servicestation am Ende des Siegener Flowtrails in der Numbach freuen. Gemeinsam mit dem MTB Siegerland setzte Westenergie-Mitarbeiter Alexander Palm das Projekt um. Palm erhielt über das Mitarbeiterprogramm „Aktiv vor Ort“ 2000 Euro von seinem Arbeitgeber für Baumaterial und die Station. Nun können Schäden an Bikes vor Ort behoben werden.

Seit 2017 betreibt der MTB Siegerland mit dem Flowtrail eine offizielle Mountainbike-Strecke im Stadtwald am Fischbacherberg, die inzwischen weit über die Grenzen des Siegerlands hinaus bekannt ist. Sie ist frei zugänglich, die Nutzung kostenlos. Instandhaltung und Verbesserungsmaßnahmen an der Strecke werden über Sponsoren und Spenden finanziert.

Die Service-Station in der Numbach ist frei zugänglich und kann kostenlos genutzt werden. Foto: Westenergie

Die Servicstation besteht aus einem stabilen Montageständer mit fahrradgerechtem Werkzeug und einer Luftpumpe. Als Standort wurde das Ende des Flowtrails in der Numbach gewählt, wo die Stadt Siegen kürzlich eine Fahrradstraße eingerichtet hat. Über einen QR-Code an der Service-Station können per Smartphone Reparatur-Anleitungen aufgerufen werden.

„Aktiv vor Ort“: Westenergie fördert Engagement der Beschäftigten

Bei „Aktiv vor Ort“ steuert Westenergie für Projekte von Beschäftigten, die in Vereinen engagiert sind, bis zu 2000 Euro Zuschuss bei. Mitgewirkt beim Setzen des Fundamentes und der Montage der Station haben die Vereinsmitglieder Phillip Otterbach und Swen Below. Initiator Alexander Palm ist froh über den Zuschuss und dass alles reibungslos funktioniert hat.

Seit 2005 fördert Westenergie das Engagement seiner Belegschaft, nach Unternehmensangaben konnten so bereits mehr als 11.000 Projekte aus den Bereichen Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz realisiert werden.

