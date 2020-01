Burbach. Ab Mai heißt es für Besucher des Siegerland-Flughafen wieder: „ready for take-off“, wenn Führungen über das Gelände angeboten werden.

Flughafen Siegerland lädt zu Besichtigungen im Mai ein

Ab Mai heißt es wieder „ready for take-off“. Die Siegerland-Flughafen GmbH bietet in Kooperation mit der Gemeinde Burbach, den Firmen Air Alliance Flight Center und Kayfly sowie dem Flughafen-Restaurant „Toscana-Stübchen“ in diesem Jahr an insgesamt sieben Terminen einen Blick hinter die Kulissen des Regionalflughafens an. Dabei sind zudem die „Springwerker“, die Fallschirmsprünge anbieten.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass die Führungen in den vergangenen Jahren auf ein so großes Interesse gestoßen sind und wir auch in 2020 wieder möglichst vielen Besuchern eine schöne Zeit bereiten und unseren Flughafen mit seinen vielfältigen Möglichkeiten näherbringen können“, freut sich Henning Schneider, Geschäftsführer der Siegerland-Flughafen GmbH.

Drei unterschiedliche Pakete zur Auswahl

Wer mag, kann die Umgebung auch mal von oben betrachten. Dafür stehen drei verschiedene Pakete mit unterschiedlichen Angeboten zur Auswahl. In allen Paketen, Economy-, Business- und First-Class, ist zunächst ein rund 1,5-stündiger Rundgang inklusive Fahrt mit dem Crewbus über das Flughafengelände enthalten.

Hoch hinauf geht es jedoch nur für die First-Class. Als Fluggerät steht ein Hubschrauber oder ein Flugzeug auf dem Rollfeld zum Abheben bereit. Anschließend ist am Pilotenstammtisch der gemeinsame Austausch bei einem 3-Gänge-Menü angesagt.

Die Preise betragen für die Economy-Class sechs Euro, für die Business-Class elf und für die First-Class 75 jeweils pro Person. Kinder unter sechs Jahren nehmen an der Führung kostenlos teil. Die Pakete können bei der Tourist Information der Gemeinde Burbach unter oder per E-Mail an touristinfo@burbach-siegerland.de gebucht werden. Gestartet wird am 17. Mai, zweimal am 7. Juni, am 5. Juli, zweimal am 9. August und am 6. September. Je Tour sind maximal 24 Plätze frei.

