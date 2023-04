Folgenreicher Unfall: Einmal gebremst, vier Autos beschädigt

Holdorf/Siegen. Die Fahrerin eines Mazda bremst auf der Autobahn leicht ab. Das ist der Beginn einer unheilvollen Kettenreaktion.

Vier Fahrzeuge waren am Sonntag, 16. April, in einen Verkehrsunfall auf der A 1 in Holdorf im Landkreis Vechta verwickelt – eines davon aus Siegen-Wittgenstein.

Laut Polizeiinformationen wollte eine 39-jährige Frau aus Salzgitter an der Anschlussstelle Holdorf einem unbekannten Pkw-Fahrer das Auffahren auf die A 1 in Richtung Bremen ermöglichen und bremste ihren Mazda dafür leicht ab. Ihr folgte ein 56-jähriger Fahrer eines Kleintransporters aus Siegen-Wittgenstein, der darauf zu spät reagierte und mit seinem Wagen auf den Pkw der 39-Jährigen auffuhr.

Polizei: Schaden geht in die Tausende

In der Folge fuhren ein 39-jähriger Lüneburger mit einem VW auf den Kleintransporter und eine 26-Jährige aus Dülmen mit einem Ford auf den VW auf. Alle Personen blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Schäden an den weiterhin fahrbereiten Fahrzeugen beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro.

