Die Erzquell-Party mit DJ Marcus Nauroth steigt dieses Mal am Samstag, 2. Dezember, in der Schützenhalle Hilchenbach.

Hilchenbach Die Wiederholung ist schon gebongt: Nach Siegen und Wilnsdorf war die Erzquell-Partynight in Hilchenbach ein „super Abend“, sagt Marcus Nauroth.

Nach und nach erobert die Party-Reihe „Erzquell-Partynight“ das Siegerland. Nach erfolgreichen Starts in der Weißtalhalle, in der Festhalle Wilnsdorf und weiteren Locations, legte DJ Marcus Nauroth aus Siegen am Samstagabend, 2. Dezember, in der Hilchenbacher Schützenhalle auf. Hier geht es zur Fotostrecke mit den besten Bildern.

Die Party begann mit einem offiziellen Fassbier-Anstich mit rund 30 Liter Freibier. Mit einem Mix aus Schlager, Mallorca-Hits, Rock-Songs und langsamer Musik mit dem Hinweis „jetzt wird‘s romantisch“ hatte der Veranstalter der Erzquell-Partynight die Gäste danach auf seiner Seite. Nach einiger Zeit war die Tanzfläche voll und es wurde ausgelassen getanzt.

Bis gut 2 Uhr ging die Party richtig ab und Nauroth erklärte am Sonntagmorgen gegenüber dieser Zeitung: „Es war ein super Abend. Fürs erste Mal war es richtig gut. Wir sind rundum zufrieden. Nächstes Jahr gibt es auf jeden Fall eine Wiederholung.“

