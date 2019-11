Unfall Frau in Kreuztal beim Gassigehen mit Hund angefahren

Eichen. Eine 52-Jährige will die Eichener Straße mit ihrem Hund überqueren. Ein 88-jähriger Skoda-Fahrer übersieht Frau und Tier.

Frau in Kreuztal beim Gassigehen mit Hund angefahren

Der Wagen des Mannes fährt sie an, teilt am Freitag die Polizei mit.

Die 52-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so verletzt, dass sie per Rettungsdienst in ein Siegener Krankenhaus gebracht wurde.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro, so Schätzungen der Polizei.

