Frau mit 3 Promille attackiert Busfahrgäste und schläft ein

Dahlbruch. In einem Bus in Hilchenbach soll eine 45-Jährige ihren Fahrschein vorzeigen. Der ist ungültig. Das wiederum führt zu überaus unschönen Szenen.

Der Polizei ist am Dienstag, 26. September, eine Frau gemeldet worden, die sich mehr als unflätig in einem Linienbus aufgeführt haben soll. Der Bus hatte seine Fahrt in Hilchenbach-Dahlbruch unterbrochen. Die Fahrgäste hatten das Fahrzeug zwischenzeitlich verlassen. Im hinteren Bereich des Busses war die 45-jährige Randaliererin stark alkoholisiert eingeschlafen.

Der Busfahrer berichtete, dass die Frau nur eine ungültige Fahrkarte vorweisen konnte. Sie habe versucht, andere Fahrgäste anzupumpen. Sie wurde zunehmend aggressiv, es kam zu einem Handgemenge. Laut Polizei verletzte sie einen 37-jährigen und einen 40-jährigen Fahrgast jeweils leicht. Als die Einsatzkräfte die 45-Jährige weckten und aus dem Bus führten, reagierte sie wiederum sehr aggressiv, schrie herum und verhielt sich äußerst unkooperativ.

Polizei Kreuztal: Frau hat mehr als drei Promille Alkohol intus

Die Polizisten legten ihr Handschellen an. Zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten sollte sie in Gewahrsam genommen werden. Bei der Durchsuchung trat sie nach einem Beamten und traf ihn. Der 30-jährige Polizeikommissar blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille. Die Frau blieb zur Ausnüchterung in der Zelle.

Sie erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

