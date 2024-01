Netphen In Netphen kracht eine Frau mit ihrem Renault in ein anderes Auto. Was dann kommt, erstaunt selbst die Polizei.

Eine 44-jährige Pkw-Fahrerin hat am Mittwochabend, 24. Januar, beim Abbiegen in Netphen einen Verkehrsunfall verursacht. Anschließend flüchtete sie in starken Schlangenlinien von der Unfallstelle, teilt die Polizei mit. Wie sich später herausstellte, war sie deutlich alkoholisiert und wollte ihre dreijährige Tochter abholen.

Laut Angaben der Polizei war die 44-Jährige gegen 18.15 Uhr auf der Johannlandstraße aus Richtung Deuz unterwegs. Beim Abbiegen in die Rudersdorfer Straße stieß sie mit ihrem gelben Renault Koleos gegen den Audi einer dort verkehrsbedingt wartenden 41-jährigen Frau. Die Renault-Fahrerin setzte ihre Fahrt einfach weiter fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Kurze Zeit später war sie in Rudersdorf. Von dort meldete sich ein Zeuge über den polizeilichen Notruf und teilte mit, dass er den Renault vor sich habe. Der Pkw sei falsch herum in einen Kreisverkehr gefahren. Der Renault würde die ganze Zeit Schlangenlinien fahren und gerate dabei immer wieder in den Gegenverkehr. Es sei zu einigen gefährlichen Situationen gekommen. In Gernsdorf sei der Renault dann beinahe gegen eine Verkehrsinsel gefahren.

Frau offenbar zu betrunken für Atemalkoholtestgerät

Eine Polizeistreife traf das Fahrzeug in Werthenbach an. Der Koleos war vor einem Wohnhaus abgestellt. Wie sich herausstellte, wollte die 44-Jährige dort ihr dreijähriges Kind abholen und dann nach Hause fahren. Daraus wurde allerdings nichts, denn die Beamten nahmen bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Frau gelang es nicht, in das Atemalkoholtestgerät zu pusten, so die Ordnungshüter weiter. Der Unfallfahrerin wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei stellte zudem den Führerschein der 44-Jährigen sicher. Der Sachschaden dürfte bislang bei ungefähr 8000 Euro liegen. Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die weitere Sachbearbeitung übernommen. Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 02732/909-0 zu melden.

