Frau will Kind (2) aus rollendem Auto retten – eingequetscht

Haiger/Siegen. Mit dem Rettungshubschrauber nach Siegen ins Krankenhaus: Eine Frau versucht, ihr kleines Kind aus dem Auto zu holen, wird dabei schwer verletzt.

Mit dem Siegener Rettungshubschrauber „Christoph 25“ musste am Wochenende eine 26-jährige Frau in eine Spezialklinik geflogen werden: Sie war zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt worden und erlitt schwere Verletzungen.

Das Ehepaar war am Montagnachmittag, 3. Oktober, in Haiger aus dem Auto Pkw gestiegen und wollte das Kind aus dem Kindersitz von der Rückbank holen. Womöglich war der Gang nicht richtig drin oder die Handbremse nicht angezogen, der Audi setzte sich jedenfalls in Bewegung. Die Frau versuchte, das rollende Auto aufzuhalten und in den Audi einzusteigen, während er schon Fahrt aufgenommen hatte. Das gelang der Frau den Angaben zufolge nicht, der Audi rollte gegen ein weiteres Fahrzeug, während die Frau noch nicht in ihrem Wagen war.

