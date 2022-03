Freibad Burbach: Bald Schwimmkurse für Kinder ab 5 Jahren

Burbach. Gisela und Holger Leyener sowie Sven Heuel leiten nun das Freibad in Burbach. Bald bieten sie auch Kinderschwimmkurse an – nicht nur das ist neu.

Temperaturen rund um den Gefrierpunkt – trotz Sonnenschein nicht gerade die Bedingungen, um ins Freibad zu gehen. Dennoch besuchte Bürgermeister Christoph Ewers jetzt die vor wenigen Jahren komplett sanierte Freizeitanlage am Freibadweg in Burbach, um die neuen Betreiber zu begrüßen. Seit dem 1. Januar gibt es eine neue Chefin und zwei neue Chefs: Gisela Leyener und ihr Mann Holger sowie Sven Heuel sind vielen Badegästen bestens bekannt; sie haben die neue Freibad Burbach UG & Co. Betriebs-KG gegründet, die mit der Gemeinde einen Pachtvertrag abgeschlossen hat.

Burbach: Das sind die neuen Pächter des Freibads

Der Pachtvertrag mit der Lenne Therme GmbH & Co. KG war zum Jahreswechsel ausgelaufen. Das Ehepaar Leyener, vom ehemaligen Pächter 2016 vor Ort angestellt, träumte schon länger davon, ihre eigenen Vorstellungen für das Bad umsetzen zu können.

Sie bewarben sich mit Sven Heuel um die Pacht. Das Potenzial war, darin waren sich das Trio und die Gemeindeverwaltung einig, bei Weitem nicht ausgeschöpft gewesen. „Das Freibad erfüllt technisch die höchsten Standards. Mit einer neuen Strategie wollen wir ein adäquates Leistungsangebot schaffen“, sagt Geschäftsführerin Gisela Leyener.

Alles soll gästefreundlicher und das Leistungsportfolio bedarfsgerecht erweitert werden. „Es gibt nicht mehr viele, die die verantwortungsvolle Aufgabe eines Schwimmbadbetriebs auf sich nehmen wollen – aber wir nehmen diese unternehmerische sowie gesellschaftliche Herausforderung nicht nur an, sondern haben auch noch richtig Freude daran!“, sprühen die drei Pächter nur so vor Elan.

Freibad Burbach: Das sagt die Gemeinde zu den neuen Pächtern

„Ich freue mich, dass wir mit Gisela und Holger Leyener und Sven Heuel drei neue Geschäftspartner für die Gemeinde gefunden haben, die das Freibad bereits bestens kennen“, sagt Christoph Ewers. Sie seien bei den Badegästen „sehr beliebt“ und würden sich „hochengagiert der Aufgabe widmen, das Freibad für die Burbacherinnen und Burbacher sowie die Gäste aus dem Umland“ wieder attraktiver zu machen.

„Der Badesaison 2022 steht eigentlich nichts im Wege, sofern keine Corona-Schutzmaßnahmen notwendig werden, die den Betrieb über Gebühr einschränken. Aber derzeit blicken wir dem Sommer optimistisch entgegen“, so Ewers.

Freibad Burbach: Das sind die Pläne

Nach zwei Jahren Pandemie sei es entscheidend, dem Freibad in dieser Saison mit neuen Impulsen und beständigen Öffnungszeiten neues Leben einzuhauchen. „Wir werden von Mai bis September täglich verlässlich mindestens von 10 bis 18 Uhr öffnen, außer bei Extremwetter“, kündigt Gisela Leyener an. Bei entsprechendem Freibadwetter würden die Öffnungszeiten sogar um zwei Stunden bis 20 Uhr verlängert.

Allein der Blick auf die neue Homepage zeigt, es weht ein frischer Wind: „Die moderne Gestaltung macht sofort Lust darauf, Badehose oder Bikini einzupacken und in das 25 Meter lange Becken, den großzügigen Nichtschwimmer-Bereich oder in das separate Springerbecken mit 1-Meter-Brett und 3-Meter-Turm einzutauchen“, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heißt. „Künftig werden die Gäste online die tagesaktuelle Wassertemperatur finden.“

Ein wichtiger Baustein werden ab dieser Saison die Schwimmkurse für Kinder ab 5 Jahren sein. Die gab es vorher nicht. „In den vergangenen Jahren wurden wir immer wieder auf ein Kursangebot angesprochen. Die Nachfrage ist immens und nimmt jährlich zu“, weiß Gisela Leyener.

Schwimmkurse für Grundschulkinder werden gefördert 13.500 Euro wurden in den Haushalt eingestellt, um für jedes Burbacher Grundschulkind 75 Prozent der Gebühren eines Schwimmkurses zu übernehmen. Über eine Zweitförderung soll im September entschieden werden. Die ersten Kursplätze wurden bereits gebucht, aber es gibt noch ausreichend Kapazitäten, damit auch die Jüngsten das Schwimmen lernen können.

Gemeinsam bringen es die Mitgesellschafter, alle drei sind ausgebildete Schwimmmeister bzw. Rettungsschwimmer, auf rund 80 Jahre Erfahrung in der Schwimmausbildung. Bei Bedarf stehen im Sommer zwei weitere Schwimmlehrerinnen zur Verfügung. „Wir sind sehr flexibel und können daher ein breites Angebot machen“, versichert die Geschäftsführerin.

Nähere Infos zu den Schwimmkursen (Kontakt, Gebühren, Kurszeiten, Haus- und Badeordnung etc.), Öffnungszeiten und Preise gibt’s unter www.freibad-burbach.de.

