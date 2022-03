Freilichtbühne Freudenberg: Das ist das neue Programm

Freudenberg. Die Freilichtbühne Freudenberg zeigt „Wochenend und Sonnenschein“ und „Alice im Wunderland“. Der Vorverkauf ist bereits gestartet.

Die Südwestfälische Freilichtbühne in Freudenberg hat den Vorverkauf für die Vorstellungen der neuen Spielzeit gestartet. Nachdem ihre Veranstaltungen 2020 alle ausgefallen sind und in 2021 nur in reduzierter Zahl möglich waren, plant die Freilichtbühne am Kuhlenberg für 2022 die Rückkehr zu einem Spielbetrieb wie vor Corona. Zu sehen sind in dieser Saison das Kindertheater „Alice im Wunderland“ (Premiere 28. Mai, 15 Uhr) und das Erwachsenentheater „Wochenend und Sonnenschein“ (11. Juni, 20 Uhr).

Neuerungen

Die erzwungene Spielpause hat die Freilichtbühne für einige Aktualisierungen genutzt. Die schon 2019 begonnene Modernisierung der Veranstaltungstechnik ist nun abgeschlossen. „Der neue Arbeitsbereich der Licht- und Tontechnik ist jetzt auf einem zeitgemäßen Stand und mutet an wie der Leitstand eines Raumschiffs“, berichtet die Bühne in einer Pressemitteilung.

Der Zuschauerbereich ist jetzt, auch für die Abstandsregeln in der Saison 2021, ausschließlich mit bequemen Einzelsitzen ausgestattet. Die Website wurde auf ein neues Content-Management-System umgestellt und bietet jetzt den direkten Zugriff auf ein neues Buchungssystem für Tickets. Die Übersicht der Vorstellungen zeigt jetzt auf einen Blick die noch verfügbaren Plätze je Vorstellung. So können die Gäste ohne viel Aufwand die noch buchbaren Plätze finden. Mit den Stücken der neuen Spielzeit bietet die Freilichtbühne wieder „beste Unterhaltung“, wie es in der Ankündigung heißt.

Wochenend & Sonnenschein

Darum geht’s im Stück „Wochenend und Sonnenschein“: Tommi, Manni und Otto sind in den 70er Jahren in Deutschland nicht so erfolgreich mit ihrer Band und machen sich deshalb auf die Suche nach einem festen Engagement für den Sommer. Dabei begegnen sie den Mädchen eines hiesigen Internats, das nebst Hausmeister und der Internatsleitung auf dem Weg in die Sommerferien auf den Campingplatz ist. Die Jungs beschließen kurzerhand, den Mädchen zu folgen. Doch sie haben es nicht leicht. Denn auch für einen Urlaub auf dem Campingplatz haben sie keinen Pfennig und müssen sich den Aufenthalt mit Hilfsarbeiten verdienen.

Was sie dabei nicht wissen: Sie sind in das Visier der Polizei geraten, die dabei ist, eine Räuberbande zu schnappen, die den Campingplatz ausraubt. Ist die Band wirklich die lang gesuchte Räuberbande? Und was würden sie alles tun, um in der Nähe der Mädchen bleiben zu können? Britt Löwenstrom schreibt für die Freilichtbühne eigens eine Version mit viel Witz, charmanten Charakteren und einiges Bekanntes für Auge und Ohr.

Alice im Wunderland

Die Freilichtbühne zeigt erstmalig „Alice im Wunderland“, den fantasievollen Klassiker der Kinderliteratur, in einer kindgerechten und von Britt Löwenstrom geschriebenen Fassung, frei nach dem Kinderbuch von Lewis Carroll. Vielen ist die Geschichte bekannt, für diejenigen, die sie nicht kennen: Alice sitzt mit ihrer Nanny an den Hausaufgaben, auf die sie sich eigentlich konzentrieren soll, als ein sprechendes, weißes Kaninchen in Anzug plötzlich an ihr vorbeiläuft.

Unterstützung gesucht Das Technikteam der Freilichtbühne sucht noch Verstärkung. Interessierte können sich über die Website unter www.freilichtbuehne-freudenberg.de oder auf der Facebook-Seite der Bühne melden. Tickets und Infos zum Spielplan gibt’s unter 02734 – 4797-3333, per Mail an tickets@freilichtbuehne-freudenberg.de oder über die oben genannte Homepage.

Neugierig folgt sie ihm und landet an einem Ort mit vielen Türen. Den passenden Schlüssel, den sie findet, passt nur zu einer kleinen Tür, durch die sie nicht hindurchpasst. Glücklicherweise findet sie ein Fläschchen mit einem Trunk, der sie kleiner macht. Durch die Tür gelangt Alice dann in das Wunderland.

Auf der Suche nach dem weißen Kaninchen begegnet sie so manch schräger Figur. Die Zwillinge Zwiddeldum und Zwiddeldei haben verrückte Ideen, aber schlussendlich zeigen sie ihr den Weg zum Haus des Kaninchens. Doch der Besuch beim diesem endet leider im Chaos, sodass Alice in den Wald fliehen muss, wo sie auf das sprechende Blumenbeet stößt. Die ansässige Raupe hilft ihr zumindest, ihre Normalgröße wieder zu erlangen. Weiter auf der Suche nach dem Kaninchen trifft sie auf die Rat gebende Grinsekatze, den Hutmacher mit seiner Teegesellschaft und auf die Herzdame, bei der sie durch eine eigentlich lustige Spielgesellschaft in schwerwiegende Schwierigkeiten gerät.

