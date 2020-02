Freiwillige Feuerwehr Netphen 2019 zu 272 Einsätzen gerufen

Siegen und Umland Ehrungen und Beförderungen

Geehrt für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Christof Gerhus, Claus Henning Otto, Stefan Kämpfer und Matthias Grübener mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber sowie einer Urkunde. Für 35 Jahre erhielten Christian Wüst, Frank Fiegener, Guido Fiegener und Andreas Jung das Ehrenzeichen in Gold sowie eine Urkunde. Für 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurden Willi Gürtler und Helmut Menßen ausgezeichnet.

Befördert wurden Stefan Bode zum Brandmeister und Mark Lisa zum Brandoberinspektor. Jonas Hoffmann, Nils Nikolai und Mika Schmidt wurden zum Oberfeuerwehrmann befördert, Nadine Göbel, Björn Büdenbender und Karsten Lück zum Hauptfeuerwehrmann. Aus der Jugendfeuerwehr wurden Diana Flek, Jessica Flek und Raphael Janetzki übernommen. Sabine Bergmann, Phillip Becker und Rainer Römer wurden als Quereinsteiger befördert.