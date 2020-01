In Plittershagen brennt am Samstag ein Wohnhaus. Ein 70-Jähriger kommt bei dem Feuer ums Leben.

Plittershagen. Besuch bei den Großeltern endet tragisch. Der Opa (70) stirbt bei dem Brand, seine Frau wird schwer, die Tochter und der Enkel leicht verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Plittershagen: Familienvater (70) stirbt bei Hausbrand

Gegen 16.45 Uhr werden am Samstag die ersten Einsatzkräfte wegen eines brennenden Wohnhauses in Plittershagen alarmiert. Als sie wenige Minuten später am Ort des Geschehens eintreffen, schlagen meterhohe Flammen aus dem Gebäude. Das Haus brennt zu diesem Zeitpunkt bereits vom Erdgeschoss bis in den Dachstuhl. „Das Feuer ist mit einer solchen Gewalt durch das Haus gezogen, so etwas habe ich noch nie gesehen“, sagt ein Polizeihauptkommissar.

Stadtbrandinspektor Rainald Thiemann lässt nach der ersten Rückmeldung sofort Großalarm für die Feuerwehren aus Freudenberg auslösen. Einen Kilometer vor dem Ortseingang baut die Feuerwehr eine Atemschutz-Komponente in einem Abrollcontainer auf, weil aufgrund der starken Rauchentwicklung zahlreiche Atemschutzgeräteträger gebraucht werden. Ein Stromversorger kappt vorsorglich die Stromverbindung zum Haus – es besteht Gefahr, dass der Dachreiter mit den Stromkabeln herunterstürzt.

Ortsdurchfahrt Plittershagen zeitweise gesperrt

er Brand unter dem Dach ist so stark, dass das Dach teilweise einstürzt. Auch die breite Überdachung vor dem Haus kracht mit lautem Getöse zusammen. Die Ortsdurchfahrt wird aufgrund der zahlreichen Einsatzfahrzeuge voll gesperrt.

Bei dem Feuer stirbt ein 70-jähriger Mann, eine 54-Jährige erleidet schwere, eine 30-Jährige und ihr einjähriger Sohn leichtere Verletzungen. Die drei werden ins Krankenhäuser eingeliefert, nachdem sie sich zuvor aus dem brennenden Gebäude ins Freie retten konnten. Auch ein Nachbar erleidet Verletzungen, als er helfen will. Weitere Nachbarn sind so geschockt, dass sie medizinisch betreut werden müssen und sich später ein Notfallseelsorger um sie kümmert.

Die Brandursache ist noch unklar, wie es im Polizeibericht heißt. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Siegen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.