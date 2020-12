Freudenberg: Alte Musikfabrik an Asdorfer Straße brennt

Freudenberg. Alte Musikfabrik an Asdorfer Straße Freudenberg brennt. Warn-App Nina meldet starken Rauch. Feuerwehr vor Ort. Straße gesperrt, Umwege für Busse

Höchstes Alarmstichwort Feuer 5 am Dienstagvormittag, 1. Dezember, in Freudenberg : Die alte Musikfabrik an der Asdorfer Straße brennt. Die Feuerwehr ist mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort, weitere Einheiten werden noch nachgeordert.

Das Dach eines Nebengebäudes ist ersten Informationen zufolge bereits eingestürzt, zeitweise brannte das Firmengebäude wohl in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr bekämpft den Brand unter anderem mit zwei Drehleitern, eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vom Rettungsdienst behandelt. Die Warn-App Nina hat für den Bereich Gefahr durch starke Rauchentwicklung gemeldet – Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben.

Asdorfer Straße ist wegen des Gebäudebrands voll gesperrt

Die Musikfabrik ist ein Gebäudekomplex, in dem einem Metallverarbeitender Betrieb, ein Getränkehandel und ein Veranstaltungsraum untergebracht sind.

Derzeit ist die Asdorfer Straße zwischen Kreisverkehrsplatz Mórer Platz und Abzweig Dirlenbach voll gesperrt. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren: Der Verkehr wird aus Fahrtrichtung Freudenberg ab Kreisverkehr Bahnhofstraße/Am Silberstern abgeleitet. Aus Fahrtrichtung Niederfischbach wird der Verkehr am Abzweig Dirlenbach abgeleitet.

Busse fahren in Freudenberg Umwege am Einsatzort vorbei

Die Linie R 40 (Siegen-Lindenberg-Oberheuslingen-Niederndorf- Freudenberg ) wird wie folgt umgeleitet: Seelbacher Weiher links – Heisberg – Niederndorf - Oberfischbach – Oberheuslingen – Niederheuslingen – Bottenberg – Freudenberg Mórer Platz.

Die L 151 (Freudenberg-Hohenhain-Plittershagen-Freudenberg) fährt bis zur Mausbacher Höhe und dann auf direktem Wege zurück nach Freudenberg . Dadurch können de Ortschaften Mausbach – Alte Heide und Plittershagen nicht angefahren werden. Der Schülerverkehr wird individuell über Plittershagen – Dirlenbach umgeleitet.

Wir berichten weiter.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook .