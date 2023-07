Auf der Freudenberger Bahnhofstraße steht ein Auto in Flammen.

Feuer Freudenberg: Auto steht auf einmal in Flammen

Freudenberg. An der Ampel war noch alles gut. Aber wenige Meter nach dem Start dringt auf einmal Rauch aus dem Motorraum.

Ein Pkw-Brand auf der Bahnhofstraße in Freudenberg hat am Samstagabend kurz vor 18 Uhr die Feuerwehrleute aus Freudenberg und Büschergrund noch einmal ordentlich ins Schwitzen gebracht. Aus einem Renault Megane, der wenige Minuten vorher noch an der Ampel stand, drang Rauch aus dem Motorraum. Der Fahrer konnte den Pkw noch einige Meter entfernt abstellen, dann schlugen bereits Flammen unter der Motorhaube hervor. Ersthelfer versuchten, mit zwei Feuerlöschern gegen das Feuer anzukämpfen. Als die Feuerwehr wenige Minuten später vor Ort war, ging ein Angriffstrupp unter Atemschutz vor und konnte das Feuer wenig später ablöschen.

Der Fahrer sowie eine weitere Frau in dem Pkw wurden durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht. Der Fahrer kam mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vorsorglich mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Neben den beiden ehrenamtlichen Feuerwehr-Einheiten war auch der Ehrenamts-RTW vom DRK-Ortsverein Siegen-Nord mit an die Einsatzstelle gerufen worden. Der Verkehr kam auf der Bahnhofstraße stellenweise ins Stocken und wurde kurzzeitig komplett gesperrt.

