Freudenberg: Auto überschlägt sich, Fahrer alkoholisiert

Ein Auto hat sich am Donnerstagabend in Freudenberg-Dirlenbach überschlagen.

Dirlenbach. Ein 25-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstag gegen einen Metallpfosten und überschlug sich mit seinem Auto. Am Pkw entstand Totalschaden.

Ein 25-Jähriger musste nach einem Autounfall in Dirlenbach am späten Donnerstagabend mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Olper war von Niederndorf kommend in Fahrtrichtung Freudenberg auf der Niederndorfer Straße unterwegs, kam dann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW-Golffahrer fuhr ungebremst in einer Grundstückseinfahrt, durchfuhr eine Hecke und stieß gegen einen Metallpfosten. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Der 25-Jährige konnte durch Anwohner aus seinem Fahrzeug geborgen werden und zog sich leichte Verletzungen zu. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten vor Ort eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers fest. Er wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Wegen auslaufender Betriebsstoffe vom Fahrzeug, herumliegender Trümmerteile und Glasscherben musste die Feuerwehr Niederndorf ausrücken. Diese sicherte auch die Unfallstelle ab. Die Niederndorfer Straße war für über eine Stunde voll gesperrt. Am Pkw entstand Totalschaden.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland