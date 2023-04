Freudenberg: Auto überschlägt sich mehrfach auf Autobahn

Ein Auto überschlug sich am Samstagabend in Freudenberg und blieb schräg liegend, total demoliert auf der Schutzplanke liegen.

Büschergrund. Ein Autofahrer ist am Samstagabend auf der Autobahn gegen eine Schutzplanke gefahren. Er überschlug sich daraufhin mit seinem Dacia mehrfach.

Ein 46-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend mit seinem Dacia Lodgy von der Autobahnfahrbahn abgekommen und steuerte an der Einfahrt zum Parkplatz „Unterm Hipperich“ in Büschergrund das Fahrzeug auf die in den Boden schräg eingelassene Schutzplanke.

Das Auto überschlug sich, setzte aufgrund der Unfallspuren dreimal auf den Boden wieder auf und landete nach rund 80 Metern schräg liegend, total demoliert auf der Schutzplanke. Der 46-jährige Siegener wurde vom Rettungsdienst medizinisch behandelt, bevor er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten des Fahrzeuges durch einen Abschleppunternehmer wurde der Parkplatz komplett gesperrt. Die Feuerwehrmänner aus Büschergrund mussten Bindemittel wegen auslaufender Betriebsstoffe ausstreuen und reinigten anschließend den Parkplatz von Trümmerteilen.

