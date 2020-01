Freudenberg: Baut Investor Rettungswache Wilhelmshöhe?

Der Kreis Siegen-Wittgenstein will für den Neubau der Rettungswache auf der Wilhelmshöhe nach einem Investor suchen, der ein geeignetes Grundstück mitbringt. Der Kreisausschuss soll in der Sitzung am Freitag, 14. Februar, die sogenannte Verhandlungsvergabe beschließen – danach kann die Investorsuche ausgeschrieben werden.

Ursprünglich wollte der Kreis ein geeignetes Grundstück suchen, die Stadt Freudenberg hätte dazu die baulichen Voraussetzungen schaffen sollen, etwa durch Änderung des Flächennutzungsplans – und das dauert. Wird ein Investor mit Grundstück gefunden, wäre man deutlich schneller am Ziel.

Insgesamt sechs neue Rettungswachen in Siegen-Wittgensteins

Der Kreis Siegen-Wittgenstein will laut Kreistagsbeschluss von Ende März 2018 sechs neue Rettungswachen errichten: Kreuztal-Mitte, Hilchenbach-Allenbach, Netphen-Deuz, Bad Laasphe, Bad Berleburg und Freudenberg-Wilhelmshöhe. Planung und Vorbereitung sind in Deuz am weitesten fortgeschritten, so dass Ende 2021 die neue Rettungswache in Betrieb gehen könnte.

Außerdem sollen die Wachen Wahlbach und Wilnsdorf umgebaut und erweitert, Ferndorf neuer Standort für Krankentransportfahrzeuge werden. Die bisherigen Rettungswachen in Netphen, Laasphe, Berleburg und Freudenberg sollen aufgegeben werden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.