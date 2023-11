Freudenberg: Beim Linksabbiegen Gegenverkehr übersehen

Zu einem Zusammenstoß kommt es an der Einmündung der Heesstraße in die Oberholzklauer Straße.

Oberholzklau Beim Abbiegen ins Heestal stößt eine Autofahrerin mit einem aus Oberholzklau kommenden Wagen zusammen.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend gegen 17.20 Uhr auf der Oberholzklauer Straße (L 564) in Freudenberg-Oberholzklau gekommen. Wie die Polizei vor Ort bekanntgab, war eine 22-Jährige mit einem Seat Leon von Hünsborn kommend in Richtung Oberholzklau gefahren und wollte am Abzweig ins Heestal nach links auf die Heesstraße (L 908) abbiegen.

Aus noch unbekannter Ursache übersah sie dabei einen 21-jährigen BMW-Fahrer. Der kam aus Richtung Oberholzklau und wollte nach Hünsborn fahren. Beide Autos stießen zusammen und wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Durch den Unfall kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

