Freudenberg: Bisher 14.000 bei Robin Hood und Biene Maja

Freudenberg. Die Freilichtbühne Freudenberg zieht die Halbzeitbilanz der Spielzeit. Einen Vorgeschmack auf die Vorstellungen gibt es jetzt auch auf Youtube.

Biene Maja und Robin Hood waren nahezu ausverkauft. Das Publikum war begeistert und feierte die Stücke mit lang anhaltendem Applaus. Die mehr als 180 Mitglieder der Freilichtbühne Freudenberg freuen sich besonders über die große Resonanz und das viele Lob, die sie dieses Jahr für die Inszenierungen von Biene Maja und Robin Hood erhalten.

Für jede Aufführung sind mehr als siebzig ehrenamtliche Theaterbegeisterte an der Bühne am Kuhlenberg im Einsatz, um eine Inszenierung Wirklichkeit werden zu lassen. Nicht nur die Darsteller, auch die Techniker, Platzanweiser, das Kioskpersonal, die Teams für Maske und Kostüme und sogar die Parkplatzanweiser arbeiten ehrenamtlich. „Nur so sind Jahr für Jahr die unterhaltsamen und aufwendigen Inszenierungen an der Freilichtbühne zu günstigen Eintrittspreisen möglich“, heißt es in der Pressemitteilung der Freilichtbühne.

Karten für die zweite Spielzeithälfte können gebucht werden

Seit dem Beginn der Spielzeit Anfang Juni haben dieses Jahr fast 14.000 Gäste die Freilichtbühne in Freudenberg besucht. Die 16 Vorstellungen von Biene Maja besuchten 10.500 Zuschauer, die sechs Vorstellungen von Robin Hood sahen bereits 3500 begeisterte Gäste. Diese Resonanz, insbesondere die ausverkauften Sondervorstellungen für Schulen und Kindergärten, erfreuen die Aktiven der Freilichtbühne sehr. Und ist ein besonderer Ansporn für die Vorstellungen nach der Spielpause.

Erfahrungsgemäß ist die zweite Hälfte der Spielzeit der Freilichtbühne Freudenberg noch besser besucht als die erste. Bei manchen Vorstellungen sind jetzt schon nicht mehr viele Karten zu haben. Es lohnt sich also schnell zu sein und bald den Online-Shop auf der Website der Freillichtbühne zu besuchen: Freilichtbuehne-freudenberg.de/kartenverkauf

Damit die Wartezeit nicht zu lang wird, gibt es die Vorschauen zu beiden Stücken auch auf Youtube:

