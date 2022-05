Freudenberg: Brand wegen heißen Rasenmähers – Straße dicht

Lindenberg. Nachdem ein heißer Rasenmäher in eine Freudenbeger Schuppen geschoben wurde, bricht dort ein Feuer aus. Die Lindenberger Straße ist gesperrt.

Ein Brand in einem Anbau, der als Schuppen genutzt wird, hat am Montag, 23. Mai, die Feuerwehr in Freudenberg auf den Plan gerufen.

Das Feuer brach gegen Mittag in dem massiven Gebäude an der Lindenberger Straße aus. Wie die Polizei mitteilt, war zuvor Rasen gemäht und das noch heiße Gerät sei in dem Anbau abgestellt worden. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren Lindenberg, Oberholzklau/Bühl, Freudenberg sowie Büschergrund. Eine Drehleiter wurde auf der Rückseite des Anbaus in Stellung gebracht.

Verletzte sind nicht zu beklagen, zur Schadenshöhe kann die Polizei noch keine Angaben machen. Die Lindenberger Straße war für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

Die Einsatzkräfte gehen unter Atemschutz vor. Foto: Jürgen Schade

