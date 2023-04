Freudenberg: Bühler Straße ist wegen Sanierung voll gesperrt

Bauarbeiten machen die Sperrung der Bühler Straße (K6) in Freudenberg-Alchen erforderlich (Symbolfoto).

Alchen. Die Bühler Straße (K6) ist aufgrund von Bauarbeiten voll gesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche. Das sind die Umleitungen:

Die Regionalniederlassung Südwestfalen von Straßen NRW startet ab heute (11. April) den letzten Bauabschnitt der Deckensanierung der K6 (Bühler Straße) in der Ortsdurchfahrt Freudenberg-Alchen.

Der letzte Bauabschnitt wird in drei Teilabschnitten gebaut. Der erste Teilabschnitt umfasst die K 6 zwischen den Einmündungen „Vor der Nörr“ und „Eckenweg“, der zweite Teilabschnitt liegt zwischen der Einmündung „Eckenweg“ und der Einmündung „Im Mertenseifen“, der dritte Teilabschnitt liegt zwischen der Einmündung „Im Mertenseifen“ und dem Bauende am Ortsausgang, erläutert Straßen NRW in einer Mitteilung.

Die Arbeiten dauern voraussichtlich eine Woche. Die Erreichbarkeit der Wohnstraßen, zumindest aus einer Fahrtrichtung, ist während der Bauzeit gewährleistet. Die bestehende Umleitung über die L562 (Siegener Straße/ Freudenberger Straße) und die L908 (Kreuztaler Straße) bleibt ausgeschildert.

