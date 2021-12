Freudenberg: Das Aus für das Gewerbegebiet Wilhelmshöhe-Nord

Freudenberg. Die SPD legt ein Zukunftspapier für Freudenberg vor und die Grünen jubeln: Das Gewerbegebiet Wilhelmshöhe-Nord am Ischeroth ist vom Tisch.

Die Freudenberger Grünen freuen sich über das „Geschenk“, das ihnen der SPD-Fraktionsvorsitzende Henrik Irle während der Sitzung des Stadtrates am 9. Dezember „unter den Christbaum gelegt hat“, wie es die Partei in einer Pressemitteilung formuliert: Die Freudenberger Sozialdemokraten finden es laut ihres Zukunftspapiers für die Stadt nicht mehr vertretbar, an den bisherigen Plänen zur Entwicklung des Gewerbegebietes Wilhelmshöhe-Nord auf dem Ischeroth festzuhalten.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

„Wir freuen uns riesig über die Entscheidung der SPD“, so Daniel Bugge, Vorsitzender des Freudenberger Grünen-Stadtverbands. Dass nun auch die SPD es nicht als zeitgemäß erachte, immer wieder neue, große Gewerbegebiete zu erschließen, was mit massiver Versiegelung großer, zusammenhängender Areale einhergehe, sei zu begrüßen.

Freudenberger Grüne setzen auf kleine Flächen und Umnutzung nicht genutzter Gebiete

„Ziel muss es sein, über das Entwickeln kleinerer Flächen und über die Umnutzung bereits bestehender, aber nicht genutzter Gewerbeflächen dem Entwicklungswunsch heimischer Unternehmen nachzukommen“, so Bugge, der sich für den „unermüdlichen Einsatz der Bürgerinitiativen“ bedankt und an die Beharrlichkeit der Grünen erinnert, mit der sich die Partei in den vergangenen Jahren gegen das Projekt am Ischeroth gewehrt habe.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Das habe möglicherweise auch zum Umdenken in den Reihen der SPD geführt. Insgesamt seien die Sozialdemokraten in Sachen Klimaschutz auf einem guten Weg, so Daniel Bugge, das zeige nicht zuletzt der gemeinsame Antrag mit den Grünen zur Klimaneutralität der Freudenberger Verwaltung. „Wir freuen uns, hier einen guten und verlässlichen Partner an unserer Seite zu wissen.“ Begrüßenswert sei auch das SPD-Strategiepapier „Mobilität in Freudenberg“. Mit Blick auf das Klima seien Car-Sharing, E-Roller und E-Bike-Angebote natürlich auch grüne Forderungen. Verkehrsfreie Ruhezonen insbesondere im Alten Flecken müssten umgesetzt werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland