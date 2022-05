Freudenberg: Diebe knacken drei Autos binnen kurzer Zeit

Die Autodiebe schlagen in Freudenberg gleich mehrfach zu. (nachgestelltes Symbolbild)

Büschergrund. Autoknacker gehen in Freudenberg auf ausgiebige Diebestour. Die Beute indes ist überschaubar: unter anderem eine FFP2-Maske und eine Wickeltasche

Diebe haben zwischen Dienstag, 17. Mai, 16 Uhr und Mittwoch, 18. Mai, 7.30 Uhr aus drei Autos im Starenweg, in der Freiherr-vom-Stein-Straße und der Olper Straße in Freudenberg Gegenstände gestohlen.

Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Inneren eines Fiats im Starenweg. Sie entwendeten Fahrzeugpapiere, ein Klappmesser und eine FFP2-Maske. Ob der Wagen verschlossen war, ist nicht klar, so die Beamten. Aus einem Mercedes in der Freiherr-vom-Stein-Straße stahlen die Diebe einen Geldbeutel und eine Wickeltasche. Vermutlich war das Fahrzeug nicht verschlossen.

Polizei Siegen: Keine Einbruchspuren an Garage

In der Olper Straße drangen die Unbekannten auf bislang ungeklärte Weise in eine Garage ein. Dort parkte ein VW Golf. Die Täter stahlen auch dort Fahrzeugdokumente und beschädigten ein Navigationsgerät. Nach Angaben des Geschädigten sollen Fahrzeug und Garage verschlossen gewesen sein. An dem VW Golf und der Garage konnten die Beamten keine Einbruchsspuren feststellen.

Der Wert liegt laut Polizei im unteren dreistelligen Bereich. Das zuständige Kriminalkommissariat ermittelt.

Hinweise an die Polizei: 0271/7099-0.

