Freudenberg: Ein Gasgrill, ein Wintergarten – dann knallt’s

Die Feuerwehr findet bei einem Einsatz in Freudenberg einen stark verrauchten Wintergarten vor – und in diesem die Reste eines Gasgrills.

Freudenberg. In einem verrauchten Wintergarten in Freudenberg findet die Feuerwehr Überreste eines Gasgrills. Eine Frau und ein Kind kommen ins Krankenhaus.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mussten am Samstagvormittag zu einem Zimmerbrand in den Eichstattweg in Freudenberg ausrücken. Auf der Anfahrt hieß es seitens der Leitstelle, dass es vorher wohl einen lauten Knall gegeben habe.

+++Mehr Nachrichten aus Siegen und dem Siegerland finden Sie hier!+++

Auf offenes Feuer stießen die Einsatzkräfte nicht, jedoch auf eine starke Verrauchung eines Wintergartens. In dem wurden die Überreste eines Gasgrills gefunden, wie Feuerwehr-Einsatzleiter Maik Rother gegenüber dieser Zeitung erklärte. Weitere verkohlte Teile wurden von den unter Atemschutz ausgerüsteten Feuerwehrkräften ins Freie getragen und abgelöscht. Mit einer Wärmebildkamera wurde die Temperatur kontrolliert um mögliche Glutnester zu entdecken und zu löschen.

Freudenberg: Mutter und Sohn (9) mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Recht schnell wurden eine 47-Jährige und ihr neunjähriger Sohn vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Freudenberger Krankenhaus gefahren. Das Zweifamilienhaus war nach umfangreichen Lüftungsmaßnahmen wieder betretbar. Die weiteren Ermittlungen der Polizei müssen nun zeigen, ob möglicherweise eine Verpuffung an dem Gasgrill das Feuer ausgelöst haben könnte.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland