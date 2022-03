Freudenberg: Fahrer (31) rettet sich aus brennendem Auto

Freudenberg. Ein Hyundai fährt in Freudenberg ungebremst auf einen Ford auf in fängt sofort Feuer. Was dann geschieht, klingt nahezu dramatisch.

Ein Hyundai ist nach einem Unfall in Freudenberg in der Nacht auf Montag, 28. Februar, vollkommen ausgebrannt.

+++Täglich wissen, was in Siegen und dem Siegerland passiert: Hier kostenlos für den Newsletter anmelden!+++

Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, war ein 31-Jähriger aus Freudenberg mit seinem Hyundai auf der Lindenberger Straße aus Richtung Heuslingen kommend in Fahrtrichtung Lindenberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah der Mann ein am Rand geparktes Fahrzeug. Nach bisherigem Kenntnisstand kam es zur ungebremsten Kollision mit dem Auto.

Polizei Siegen: Strommast beschädigt, 30.000 Euro Schaden

Der Pkw des 31-Jährigen rollte zurück, fing Feuer und brannte vollständig aus. Der Fahrer rettete sich aus dem brennenden Auto und wurde leicht verletzt. Der am Rand geparkte Ford stark beschädigt. Das Feuer zog einen Strommast in Mitleidenschaft, der Mast blieb aber funktionstüchtig, so die Polizei. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Die Lindenberger Straße ist voll gesperrt. Foto: Feuerwehr Lindenberg

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Lindenberger Straße gesperrt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland