Freudenberg: Fett wird zu heiß, Stichflamme schießt aus Topf

Freudenberg. Der Versuch, Pommes zu machen, endet in Freudenberg mit einer zerstörten Küche und einem Mann mit Brandverletzungen an beiden Händen.

Ein 64-Jähriger erlitt am Samstagabend Verletzungen an beiden Händen, als er einen Topf mit brennendem Fett von der Herdplatte heben wollte. Seine Frau hatte das Fett in der Küche in der Straße „Im Kochsfeld“ erhitzt, um Pommes frites zuzubereiten. Das Fett wurde zu heiß, eine Stichflamme entstand, schlug in die Dunstabzugshaube ein und fraß sich durch die Zwischendecke.

Zu einer Fettexplosion, in solchen Fällen sonst nicht selten, kam es nicht. Die Feuerwehr rückte an, unter Atemschutz gingen Wehrleute vor und konnten den Brand schnell löschen. Der 64-jährige Hausbesitzer wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Rauch und Feuer hatten die Küche komplett beschädigt. Das Gebäude ist vorläufig erst einmal unbewohnbar.

