Unglück Freudenberg: Feuerwehr findet Leiche in brennendem Auto

Alchen. Autofahrer entdecken Waldbrand bei Freudenberg-Alchen – und beim Löschen findet die Feuerwehr eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche.

In einem brennenden Fahrzeug bei Freudenberg-Alchen wurde am Montagmorgen, 23. August, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Leiche eines Menschen gefunden. Der Körper wurde in die Rechtsmedizin nach Bonn zur weiteren Untersuchung gebracht.

Autofahrer hatten am Montagmorgen die Leitstelle der Feuerwehr Siegen informiert, dass es auf der Kreisstraße 22 auf der Bergkuppe zwischen Alchen und Niederholzklau im Wald brennen würde. Die Kreisleitstelle löste für die Feuerwehren Alchen, Büschergrund und Oberholzklau/Bühl Alarm aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand Unterholz in Flammen, außerdem entdeckten die Feuerwehrleute auf einem Waldweg, etwa 100 Meter neben der Kreisstraße, ein Auto, das in Flammen stand.

Feuerwehr alarmiert nach Leichenfund Kriminalpolizei Siegen

Die Einsatzkräfte fingen mit dem Löschen an und entdeckten im Fahrzeug eine bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Person. Unverzüglich wurde die Polizei informiert, die mit der Kriminalpolizei anrückte und die Spuren sicherten. Aufgrund des starken Brands mussten die Einsatzkräfte zum Löschen Schaum einsetzen, um die Flammen ersticken zu können. Die Leiche wurde von einem Bestattungsunternehmer geborgen und in die Rechtsmedizin gebracht.

