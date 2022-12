Eine Frau wurde bei dem Unfall in Freudenberg schwer verletzt

Unfall Freudenberg: Frau bei Kollision in Kreisel schwer verletzt

Büschergrund. Eine 89-Jährige nahm im Büschergrunder Kreisel einem 72-Jährigen die Vorfahrt. Es kam zum Zuammenstoß.

Schwer verletzt wurde eine 52-jährige Frau bei einem Unfall, der am Abend des ersten Weihnachtsfeiertags im Büschergrunder Kreisverkehr passiert ist.

Gegen 18.10 Uhr befuhr eine 89-jährige Frau mit ihrem Pkw die Olper Straße aus Richtung Wenden kommend in Richtung Kirchen. Im Kreisverkehr kollidierte sie mit dem Auto eines 72-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete die Seniorin die Vorfahrt des 72-Jährigen. Bei dem Unfall wurde die 52-jährige Beifahrerin des 72-Jährigen schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 6500 Euro.

