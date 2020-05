Freudenberg: Freibad öffnet - Vereine prüfen Sportangebot

Freudenberg. In Freudenberg öffnet in der kommenden Woche das Freibad. Auch der Sportbetrieb soll wieder aufgenommen werden. Vereine prüfen nun ihr Angebot.

Zum Start der Schwimmsaison öffnet die Stadt Freudenberg ihr Freibad. Am Donnerstag, 21. Mai, startet der Betrieb um 10 Uhr, heißt es in einer Mitteilung. „Wir sind betriebsbereit und haben uns intensiv auf die strengen Auflagen vorbereitet“, sagt Bürgermeisterin Nicole Reschke.

In das Freibad werden nicht mehr als 700 Besucherinnen und Besucher gelassen. Die Zahlen der maximal zulässigen Badegästen basiere auf einer Vorgabe der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, teilte die Stadt Freudenberg mit. Sobald die maximale Besucherzahl erreicht sei, werde am Kassenhäuschen ein Aushang angebracht und die Information im Internet auf der Twitter-Seite des Freibades geteilt. Für die Besucherinnen und Besucher des Freibades Freudenbergs gelten vom 21. Mai an an folgende Maßgaben:

Der Einlass läuft über die linke Seite des Freibades , der Ausgang erfolgt über die rechte Seite am Kiosk vorbei durch das Drehkreuz.

Vor dem Betreten des Freibades müssen die Hände desinfiziert und ein Kontaktformular ausgefüllt werden.

Auf dem Gelände gelten die grundlegenden Regeln in der Corona-Pandemie : auf der Liegewiese, den Schwimmbecken und Innenbereich sind die Abstandsregeln von anderthalb Metern einzuhalten.

: auf der Liegewiese, den Schwimmbecken und Innenbereich sind die Abstandsregeln von anderthalb Metern einzuhalten. In geschlossenen Räumen wie Umkleiden, Duschen und WC-Anlagen ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für die Gäste verpflichtend.

Die Beachvolleyballanlage und die Tischtennis-Platte sind vorerst gesperrt.

Um kontaktloses Bezahlen zu ermöglichen, wird ein EC-Cash-Gerät aufgestellt. Die Nutzung von Kreditkarten , Apple- oder Google-Pay ist zunächst nicht möglich.

Sportvereine in Freudenberg prüfen Wiederaufnahme des Betriebs

Die Stadt Freudenberg rechnet mit Verzögerungen beim Einlass in das Freibad und bittet hier um Geduld und empfiehlt, den Bereich zu meiden, sollten bereits viele Personen dort sein.

Mit der Öffnung des Freibades hat die Stadt Freudenberg auch die Wiederaufnahme des Sportbetriebs geprüft. Am Mittwoch, 20. Mai, öffnen auch wieder die Turnhallen unter Einhaltung der Hygiene- und Infektionsschutzvorschriften, so die Verwaltung. Nun prüfen die Vereine, welche Sportart unter den vorgegeben Rahmenbedingungen möglich sind. Dann soll auch das Sportangebot schrittweise wieder aufgenommen werden.

