Freudenberg. Es geht beide Male um menschliche Werte: In Freudenberg werden Ehrennadeln für Engagement vergeben – und Gräuel der Hexenverfolgung verurteilt.

Gleich zwei Veranstaltungen fanden nun in der Evangelischen Kirche im Alten Flecken statt: Zum einen der traditionelle Jahresempfang mit der Verleihung der Ehrennadeln durch die Arbeitsgemeinschaft Freudenberger Heimatvereine und die Stadt, zum anderen die Enthüllung der Gedenktafel zur Erinnerung an die Opfer der Hexenverfolgung in Freudenberg.

„Alle Menschen sind gleich wertvoll“, unterstrich Bürgermeisterin Nicole Reschke in der Kirche. „Es ist egal, welche Religion oder Hautfarbe sie haben, aus welchem Land sie kommen, welchem Geschlecht sie sich selber zuordnen oder wie alt sie sind.“ Dies sei „ein großes Versprechen, auf das wir uns alle doch stützen und verlassen dürfen. Wir alle müssen wieder stärker betonen, welche Werte uns wichtig sind und sie verteidigen.“

Freudenberger Bürgerinnen und Bürger für Engagement ausgezeichnet

Wenn jemand Hilfe bräuchte oder aus dem Blick der Gesellschaft geraten würde, sei es wichtig, diese Menschen zu sehen und sie nicht allein zu lassen. „Diese Aufgabe nehmen Sie, liebe Trägerinnen und Träger der Ehrennadel, sehr ernst und werden heute für besondere Verdienste in der Heimatpflege geehrt“, fuhr die Bürgermeisterin fort. „Ein unschätzbarer Dienst an den Menschen.“

Zehn Menschen nehmen in der Evangelischen Kirche in Freudenberg die Ehrennadel für ihr Engagement entgegen. Sie alle setzen sich in besonderer Weise für andere ein. Foto: Jürgen Schade

Die Ehrennadeln erhielten: Tufan Bozdogan aus Oberfischbach, Klaus Dornseifer aus Büschergrund, Reinhard Irle aus Dirlenbach, Ernst-Willi Jung aus Lindenberg, Gisela Klappert aus Mausbach, Hilmar Langenbach aus Niederndorf, Marlies Moisel aus Heisberg, Heinrich Nollen aus Freudenberg und Lore und Theo Schreiber aus Niederndorf. Die Urkunde über die Ehrenmitgliedschaft nahm Wolfgang Grimm aus Büschergrund entgegen.

Hexenverfolgung in Freudenberg: Opfer sollen nicht in Vergessenheit geraten

„In unser aller Fokus muss die Würde des Menschen bleiben – und dies ist nicht verhandelbar“, sagte Nicole Reschke zum zweiten großen Thema des Tages. Selbst heute noch sei zu beobachten, was aus der Geschichte bereits – mit all seinen schrecklichen Konsequenzen – bekannt sei: „Immer dann, wenn es den Menschen schlechter geht, werden vermeintlich Schuldige gesucht. Wie sonst konnte es dazu kommen, dass Menschen auch hier bei uns der Hexerei oder Zauberei beschuldigt wurden, Folter erlitten und sterben mussten?“

Turm als Gefängnis Hexenverfolgungen gab es in Freudenberg im späten 16. und 17. Jahrhundert. Der Turm der Kirche diente als Gefängnis für die Verfolgten – daher wurde er als Ort für die Gedenktafel gewählt.

Ein Arbeitskreis unter Leitung von Pfarrer Thomas Ijewski hat das Thema historisch aufgearbeitet. Mitwirkende waren Vertreterinnen und Vertreter der Heimatforschung, der Rechtspflege, der Gleichstellungsstelle und des Stadtarchivs. Die Erinnerung an das damals geschehene Unrecht und die unschuldig angeklagten und getöteten Menschen müsse wachgehalten werden. Der Rat der Stadt hatte deshalb in enger Abstimmung mit Thomas Ijewski und dem Presbyterium entschieden, eine Gedenktafel im Bronzeguss am Turm der Kirche anzubringen, die nun offiziell enthüllt wurde.

Freudenberg: Gedenktafel am Kirchturm erinnert an 24 Opfer der Hexenverfolgung

Dank Unterstützung der Familienforscherin Anne Schulte-Lefebvre ist es gelungen, offene Fragen insbesondere hinsichtlich der Anzahl der Opfer und deren genauer Namen zu klären. „Nur wenige Themen der Lokal- und Territorialgeschichte haben in den vergangenen Jahren eine so große Breitenwirkung erfahren wie die Hexenverfolgung. Genauer: die Verfolgung von Menschen, die als Hexen oder Zauberer verdächtigt, denunziert, angeklagt und in den meisten Fällen zum Tode verurteilt wurden“, betonte Thomas Ijewski. Es geht um 24 Namen – und damit um 24 Schicksale von Menschen aus den Ortschaften Freudenbergs.

