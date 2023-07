Freudenberg: Geld vom Land – Großer Wurf für Technikmuseum

Freudenberg. Das Technikmuseum Freudenberg wird bald nicht mehr nur Leder, Leim und Filz, sondern auch Stahlhämmer, Textilfabriken und Hauberg vorstellen.

„Wir haben es geschafft. Viele Monate haben wir den Förderantrag vorbereitet - jetzt wurde die beantragte Summe bewilligt!“ Der Vorstand des Technikmuseums Freudenberg ist erleichtert, kann doch nun die Überarbeitung und Erweiterung der Ausstellung zur Freudenberger Wirtschaftsgeschichte in Angriff genommen werden.

Das bedeutet das Heimatzeugnis

Der Verein erhält eine Heimatzeugnis-Förderung in Höhe von 319.000 Euro für die Konzeption und Umsetzung der Ausstellung. Mit dem Förderprogramm „Heimatzeugnis“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen werden von Kommunen oder Vereinen getragene Projekte gefördert, die in besonderer Weise lokale und regionale Geschichte und Traditionen aufarbeiten und öffentlich präsentieren. Mit diesem Betrag werden 90 Prozent der Kosten für die neue Ausstellung abgedeckt.

„Diese Förderung ist maßgeschneidert für das Vorhaben des Freudenberger Museums. Mit dem neuen Projekt setzen wir auf eine moderne Museumsdidaktik, die Spaß am Entdecken machen soll. Weniger lesen, mehr selber machen, unterstützt durch digitale Medien - so möchten wir die Ausstellung auch für nachfolgende Generationen attraktiv gestalten.“ erläutert Vorstandsmitglied Hans Jürgen Klappert.

In die Lebenswelten vor hundert Jahren eintauchen

„Für die Umsetzung des Vorhabens konnten wir zwei kompetente Unternehmen gewinnen“, ergänzt Vorstandsmitglied Friedhelm Geldsetzer: Die inhaltliche und didaktische Konzeption und Umsetzung übernimmt die Geschichtsmanufaktur aus Dortmund, die Ausstellungsszenografie gestaltet das Dortmunder Büro please don`t touch. Beide Büros verfügen über langjährige Erfahrungen in der Ausstellungskonzeption und -realisierung und haben in den vergangenen Jahren bereits mehrere Museen im benachbarten Sauerland umgesetzt.

Die Freunde historischer Technik Freudenberg blicken voller Tatendrang in die Zukunft und sind sich sicher, mit der neuen Ausstellung zur Siegerländer Industriekultur eine wichtige Ergänzung zu der beeindruckenden Maschinenwerkstatt zu verwirklichen.„Denn hier können die Besucherinnen und Besucher historische Maschinen noch in Aktion erleben - sie riechen und hören und so in die Arbeits- und Lebenswelten der Menschen unserer Region vor rund 100 Jahren eintauchen. Eindrucksvoll zu beobachten, wie eine funktionierende Dampfmaschine schnaubend und zischend zwei Dutzend über 100 Jahre alte Werkzeugmaschinen antreibt“, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins.

Das wird die neue Ausstellung

Auf der Empore der großen Fachwerkhalle des Technikmuseums befindet sich die Dauerausstellung zum Thema „Leim, Leder, Filz – Herstellung in Freudenberg“ aus dem Jahr 2001. Sie ist deutlich in die Jahre gekommen, die Informationstafeln sind verblasst und die wiederkehrende Art der Darstellung mit großen Textmengen und vielen kleinen Bildern ist nicht mehr zeitgemäß. Digitale Medien zur Geschichtsvermittlung fehlen ebenso wie erzählerische Elemente, da dies vor 20 Jahren noch nicht Stand der Technik war.

Im Zuge der Regionale Südwestfalen 2013 wurde die Empore erweitert, um Raum für eine neue, erweiterte Dauerausstellung zur Freudenberger Wirtschaftsgeschichte zu schaffen. Neben der bestehenden Leim-, Leder- und Filzausstellung sollen weitere Schwerpunkte entstehen: die Geschichte der berühmten Freudenberger Stahlhämmer und ihrer „Wasserstaaten“ sowie die Siegerländer Haubergswirtschaft, seit 2019 nationales Kulturerbe Deutschlands. Auch das Freudenberger Textilgewerbe sowie energie- und umweltgeschichtliche Aspekte sollen thematisiert werden.

Multimedial und interaktiv

Es stehen rund 125 Quadratmeter Grundfläche mit einem großen Luftraum zur Verfügung. Die vorhandenen Streben der Dachkonstruktion geben eine räumliche Grundstruktur vor und gliedern die Fläche in drei Felder mit jeweils unterschiedlicher Höhe. Verschiedene Ebenen der Informationsvermittlung sind vorgesehen: Objekte und interaktive Elemente, multimediale Angebote sowie Angebote für und über Kinder und Jugendliche. Das Thema Barrierefreiheit wird dabei mitgedacht. Auf Bildschirmen sollen als Dialog aufbereitete schriftliche Informationen auch als Audioabspielmöglichkeiten abrufbar sein, die zum Teil auch im Internet verfügbar sein werden.

