Freudenberg: Großeinsatz – Feuerwehr rückt zum Hit-Markt aus

Zu einem größeren Einsatz am Hit-Markt rückt die Freudenberger Feuerwehr am Freitagabend aus.

Freudenberg. Die Freudenberger Feuerwehr braucht einige Zeit, um in dem Gebäudekomplex die Brandstelle ausfindig zu machen.

Rund 40 Einsatzkräfte aus Freudenberg, Büschergrund und Oberfischbach sowie der Rettungsdienst und die Polizei rollten am Freitagabend zum Hit-Markt an die Krottorfer Straße in Freudenberg. Kurz vorher, gegen 21.30 Uhr, hatte die Brandmeldeanlage angeschlagen. Da die ersten Kräfte einen leichten Brandgeruch wahrnahmen, jedoch auch bei einer ersten Erkundung noch keine genauen Erkenntnisse bekamen, ließ Freudenbergs Stadtbrandinspektor Reinald Thiemann vorsorglich das Einsatzstichwort erhöhen.

Krottorfer Straße gesperrt

Nach und nach rückten die Einsatzkräfte an und bezogen Stellung auf der Bahnhofstraße sowie der Krottorfer Straße. Die wurde ab dem Abzweig Bahnhofstraße für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Unter Atemschutz gingen Trupps im Gebäude zur weiteren Erkundung vor, über die Drehleiter wurde von außen kontrolliert. Jedoch auch hier, ohne ein offenes Feuer entdecken zu können. Auch eine Arztpraxis und weitere Räumlichkeiten in dem Gebäudekomplex wurden in Augenschein gekommen. Kurze Zeit später dann die Info, dass es in einem Raum des HIT-Parkhauses wohl ein kleines Feuer gefunden worden sein.

Was genau dort gebrannt hatte, konnte am Abend Feuerwehr-Pressesprecher Dietmar Kalteich noch nicht sagen. Jedoch so viel, dass der Rauch wahrscheinlich nach ersten Erkenntnissen über die Lüftungskanäle in das Gebäude gezogen war und dort die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte. Kurz nach 23 Uhr wurde der Einsatz vor Ort beendet.

