Die Ortsbegehung führt die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Freudenberger Heimatvereine auch in den Alten Flecken. Die Gruppe spricht über Sachstände und Erfordernisse.

ARGE Heimatvereine Freudenberg: Heimatfreunde nehmen den Flecken in den Blick

Freudenberg. Die ARGE der Heimatvereine schaut sich Freudenbergs Mitte genau an: Vom Friedhof über Bürgerpark und Alten Flecken bis zur evangelischen Kirche.

Die Kernstadt Freudenberg war in diesem Jahr Ziel der Ortsbegehung der Arbeitsgemeinschaft Freudenberger Heimatvereine (Arge). Um sich vor Ort ein Bild von Entwicklungen, Herausforderungen und Schwerpunkten machen zu können, gehört die Wanderung durch die einzelnen Stadtteile zur Tradition der Arge.

Helge Gattwinkel, Vorstandssprecher des Freudenberger Heimatvereins, begrüßte vorm Rathaus am Mórer Platz die zahlreichen Vertreter aus den Mitgliedsvereinen sowie eine Reihe der Ortsheimatpfleger. Der Rundgang begann auf dem historischen Teil des Freudenberger Friedhofs. Arge-Vorsitzender Bernd Brandemann erläuterte hier geschichtliche Details. Die Begräbnisstätte wird seit 1853 genutzt. Noch aus der Entstehungszeit sind Grabmale vorhanden, „die Freudenberger Stadt- und Wirtschaftsgeschichte aber auch Bestattungskultur dokumentieren“, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist.

Freudenberg: Heimatvereine wollen historischen Teil des Friedhofs vor Verfall bewahren

Schon 2019 entstand eine Ausarbeitung des Heimatvereins, durch einen Denkmalbereich einen Verfall der Anlage abzuwehren. Unter Schutz steht lediglich seit 2001 ein einziges Grab: das von Tillmann Siebel, dem maßgebenden Vertreter der Erweckungsbewegung. „Insgesamt besteht für den Erhalt der historischen Anlagen großer Handlungsbedarf,“ heißt es seitens der Heimatvereine.

Der Themenwanderweg „Wasserstaaten“ war die nächste Station der Begehung. Hans-Günther Siebel vom Freudenberger Heimatverein informierte über die Hintergründe der 4,5 Kilometer langen Wegstrecke: „Idee-gebend ist das frühere ausgeklügelte wasserwirtschaftliche System, mit dem die Energie für die Freudenberger Hammerwerke und Mühlen wetterunabhängig sichergestellt werden musste.“ Der Rundweg Wasserstaaten verknüpft den Talraum der Gambach mit demTechnikmuseumund dem Alten Flecken. Am Teilstück von der Mühlenstraße aus erinnert ein auf dem Asphaltweg aufgebrachter blauer Streifen an den damaligen Mühlengraben, der an der Talkante bis zum Gambachsweiher verlief. Dass der neue Erlebnis- und Erholungsweg intensiv genutzt wird, zeigten während des Rundgangs die vielen Radler und Wanderer.

Bürgerpark in Freudenberg: Heimatverein möchte Verbesserungen für Konzerterlebnisse

Weiter ging es zum neugestalteten Bürgerpark. Es gehört zu den Aufgaben des Freudenberger Heimatvereins, sich um das musikalische Programm für die Konzert-Muschel zu kümmern. Helge Gattwinkel und Reinhard Wüst legten dar, dass es dabei mit der Stadt noch Klärungsbedarf gebe. „Die Gäste wollen gerne die Konzerte im Sitzen verfolgen und die Musizierenden auch sehen können,“ so die Vereinsvertreter. Aber die vom HuV-Freudenberg angeschafften Bänke seien „irgendwie weg“, stehen jedenfalls nicht mehr gegenüber dem Pavillon. Daneben störe die dort umgebende Hecke. „In Sitzposition schaut man ein stückweit in das Blattwerk, das die Akteure auf der Bühne verdeckt.“ Hier wünschen sich die Flecker Heimataktiven eine „tragfähigere Regelung“ im Austausch mit der Stadt. „Wir brauchen einerseits dauerhafte Sitzgelegenheiten und andererseits einen ungetrübten Bühnenblick. Dieser Wunsch wird uns von den Besuchern eindeutig mit auf den Weg gegeben.“

Rhythmus unterbrochen Eigentlich finden die Ortsbegehungen im Zwei-Jahres-Rhythmus statt. Nicht nur Corona hat diese Taktung durchbrochen: Nach Plittershagen im Jahr 2017 stand der „Flecken“ eigentlich im Jubiläumsjahr 2019 auf dem Programm. Die Veranstaltung wurde allerdings nach der Katastrophe in Alchen abgesagt. Danach durchkreuzte die Pandemie die Pläne.

Altstadt-Beauftragter Richard Flender versorgte anschließend beim Ausblick auf den Flecken die Heimatfreundinnen und -freunde mit stadtgeschichtlichen Hintergründen. Aber auch aktuellen Herausforderungen widmete er sich: „Gegenwärtig läuft ein Diskussions-Prozess mit den Einwohnern zur Verkehrssituation im Alten Flecken. Wir wollen schauen, ob es innerhalb der Altstadt intern die Möglichkeit gibt, eine breit getragene Lösung vorzuschlagen.“

Evangelische Kirche Freudenberg: Renovierung abgeschlossen

Durch die Altstadtgassen führte der Weg schließlich zur frisch renovierten evangelischen Kirche und zu den „Achenbach’schen Scheunen“. Hier fand die Ortsbegehung mit einer kurzen Aussprache ihren Abschluss. „Das Format, sich vor Ort gemeinsam umzuschauen, zusammen einen Blick auf Fortschritte zu werfen, Probleme zu verstehen, Themen kollegial zu vertiefen und sich unkompliziert auszutauschen, hat sich erneut bewährt,“ betonte Bernd Brandemann. Wichtig sei, dass nach der Pandemie das „Arbeiten für die Heimat“ möglichst ohne große Einschränkungen wieder aufgenommen werden könne.

