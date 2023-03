Freudenberg: In diesen Straßen wird zu schnell gefahren

Freudenberg. Seit vorigem Sommer misst die Stadt Freudenberg Geschwindigkeiten, alle drei Wochen woanders. Die Ergebnisse werden jetzt Konsequenzen haben.

Die im Sommer 2022 von der Stadt Freudenberg angeschafften zwei neuen Geschwindigkeitsmessanlagen mit optischer Anzeige waren bereits an zwölf Straßen im Stadtgebiet im Einsatz. Über einen Zeitraum von durchschnittlich drei Wochen wurden Geschwindigkeiten gemessen und statistische Verkehrsdaten erhoben und ausgewertet.

An sechs Messstellen waren 85 Prozent zu schnell

An zwei Messstellen wurde die zulässige Geschwindigkeit von 85 Prozent der Fahrzeuge eingehalten, an sechs Messstellen fuhren 85 Prozent der Fahrzeuge bis zu 5 km/h schneller als zulässig. An den Messpunkten in der Schelder Straße in Oberfischbach, der Heisberger Straße in Heisberg sowie in den Straßen Zum Kurpark und Fließenhardtstraße in Freudenberg wurde die zulässige Höchstgeschwindigkeit hingegen von 85 Prozent der Fahrzeuge um mehr als 5 km/h überschritten.

Die Messwerte wurden an den Kreis Siegen-Wittgenstein weitergeleitet und um die Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen gebeten, um entsprechende Verstöße zu ahnden. „Mit den Messtafeln hat die Stadt im vergangenen Jahr in neue Technik für die Verkehrssicherheit investiert, auch in der Hoffnung darauf, den Fahrerinnen und Fahrern hiermit noch einmal ins Bewusstsein bringen zu können, dass eine angepasste Geschwindigkeit und gegenseitige Rücksichtnahme für einen sicheren Straßenverkehr unerlässlich sind“, sagt Bürgermeisterin Nicole Reschke. Denn nur für die rücksichtsvollen Fahrerinnen und Fahrer gibt es auf der Messtafel ein Dankeschön oder ein zustimmendes Lächeln vom Smiley.

