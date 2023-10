Freudenberg: Kaminbrand im Backes – direkt neben Boos Hus

Niederndorf. Die Feuerwehr wird zu einem Kaminbrand nach Niederndorf gerufen. Der Backes steht direkt neben Boos Hus, einem der ältesten Häuser des Ortes.

Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Niederdorf und Oberfischbach konnte verhindert werden, dass der Backes in der Niederndorfer Straße am Mittwochnachmittag ein Raub der Flammen wurde. Wie jeden Mittwoch sollte der Backesofen für das bevorstehende Brotbacken am Donnerstag angeheizt werden. Doch diesmal war alles anders, denn obwohl mächtig schwarze Rauchwolken aus dem Schornstein kamen, wollte der Ofen nicht richtig „ziehen“. In dem Schlot hatte sich ein Kaminbrand entwickelt.

Feuer greift auf Zwischendecke über

Bis die Feuerwehr eintraf, hatte sich der Brand in die Zwischendecke ausgebreitet. Der Leiter der Feuerwehr Rainald Thiemann alarmierte neben der Freudenberger Drehleiter auch die Einsatzkräfte aus Oberheuslingen-Bottenberg. Die Niederndorfer Straße musste, weil hier die Drehleiter stand, von der Feuerwehr voll gesperrt werden. Die Einsatzkräfte gingen unter schweren Atemschutz in Boos Hus vor und öffneten die Zwischendecke. Hier konnten sie erst einmal Dämmmaterial beseitigen. Das Feuer war schnell gelöscht. Ein Schornsteinfegermeister kontrollierte danach den Kamin.

Standort mit langer Geschichte

Der Backes wurde 1996 an der Stelle des alten Backes neu gebaut. Er steht neben dem denkmalgeschützten Boos Hus. Boos Hus kann auf eine wechselvolle Geschichte zurück blicken. Erste Aufzeichnungen finden sich bereits in den Steuerlisten des Jahres 1542. Damals war das Boos Hus noch ein Lehenshof der Adeligen von Bicken. Es trug noch nicht seinen späteren Namen. Um das Jahr 1741 erwarb Johann Christian Buß das Anwesen zunächst in Teilen. Aus dem Namen Buß wurde im Laufe der Zeit dann der Name „Boos“ Im 2. Weltkrieg diente der Keller des Hauses als Bunker., Nach Ende des Krieges wurde im Haus ein Einzelhandelsgeschäft betrieben. Im Jahr 1988 wurde die Ruine vom Landtagsabgeordneten Hans Hoof ersteigert. Er initiiert den „Verein zur Erhaltung und Erneuerung des Dorfbilds Niederndorf“. Das Haus wurde in die Baudenkmalliste der Stadt Freudenberg aufgenommen.

