Freudenberg: Kein langes Gratisparken mehr in Bahnhofstraße

Freudenberg. Ärger in Freudenberg: Dauerparker und Werbeautos belegen Buchten an der Bahnhofstraße, die Stadt zieht nun Konsequenzen.

Die öffentlichen Stellplätze in den Parkbuchten entlang der Bahnhofstraße in Freudenberg wurden seinerzeit angelegt, um Patienten und Kunden der an der Bahnhofstraße ansässigen Praxen und Geschäfte Parkraum in der Nähe der jeweiligen Praxis bzw. des Geschäfts anzubieten.

Leider wurden diese Stellplätze zuletzt zumeist von Dauerparkern oder durch Werbefahrzeuge belegt. Daher wurden die Stellplätze kürzlich durch eine entsprechende Beschilderung als Kurzzeitparkplätze ausgewiesen.

Parkdauer in Freudenberg: eine Stunde

Die Parkdauer beträgt nunmehr von montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 Uhr bis 12 Uhr eine Stunde, teilt die Verwaltung mit.

