Freudenberg:Kind schließt sich im Auto ein – Feuerwehr hilft

Freudenberg-Lindenberg. Eine junge Mutter ging in Freudenberg nur kurz zu ihrem Fahrersitz – in diesem Moment schaffte es ihr Sohn, sich im Auto einzuschließen.

Eine junge Mutter sorgte am frühen Mittwochmorgen für einen Feuerwehreinsatz: Sie setzte in der Lindenbergerstraße in Freudenberg-Lindenberg ihren kleinen Sohn in den Kindersitz. Während sie die hintere Tür schloss und zur Fahrerseite ging, schaffte es das Kind, das Verriegelungsknöpfchen der Tür von innen herunter zu drücken. Dadurch waren alle Türen verriegelt, der Schlüssel lag im Fahrzeug. Bei der Feuerwehr löste der Disponent nach dem Anruf der Mutter sofort einen „TH-2 für die Feuerwehr und RTW“ mit dem Zusatz „Person in Notlage, Kind im Auto“ aus.

So fuhren der gesamte Löschzug Lindenberg, Freudenberg und Büschergrund sowie ein Rettungswagen zur Lindenberger Straße. Die Wehrleute versuchten nun das Fahrzeug mit einem Draht zu öffnen, was aber nicht gelang. Das Kind konnte die Aufregung nicht ganz verstehen und belustigte sich darüber. Nach einer halben Stunde kam dann der Vater des Kindes angefahren, der den Zweitschlüssel bei sich hatte. Schnell waren die Türen offen und die Mutter konnte ihren Sprössling überglücklich in die Arme schließen.

