Renitent Freudenberg: Mann (32) will Polizisten in Bäckerei anspucken

Freudenberg. In einer Freudenberger Bäckerei randaliert ein 32-Jähriger. Der Mann steht unter dem Einfluss berauschender Mittel, er will Polizisten anspucken.

Ein Randalierer in einer Bäckerei in Freudenberg hat am Donnerstag, 25. März, die Polizei auf den Plan gerufen.

Wie die Beamten am Freitag mitteilen, zeigte sich der 32-Jährige überaus unflätig, auch nach Eintreffen der Streife beruhigte sich der Mann nicht. Er beleidigte die Beamten und verhielt sich zunehmend aggressiv.

Zur Ausnüchterung nach Siegen

Weil er augenscheinlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand, sollte er zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der 32-Jährige und er versuchte immer wieder, die Beamten zu bespucken. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

