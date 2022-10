Freudenberg: Markttreiben im Kurpark und im Alten Flecken

Freudenberg. Met für die Mittelalterkämpfer, Zyklopenspieße für die Gäste: In Freudenberg kommt an diesem Wochenende jeder auf seine Kosten.

Nach dem heißen Sommer folgt ein goldener Herbst, der in Freudenberg nun wieder traditionell mit dem Herbst- und Mittelaltermarkt begrüßt wurde. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause herrschte wieder im Kurpark reges Treiben. Auch die Gassen der Altstadt waren mit einbezogen.

Schmuck aus Hufnägeln und Musik aus dem Dudelsack

Händler, Handwerker, Künstler und Gaukler - bunt wie der Herbst selbst war das Angebot des Mittelaltermarktes, auf dem teilweise kuriose Raritäten zu finden waren. Hier konnte viele alte Traditionen bewundert und in Aktion erlebt werden. Schmuck und Deko aus Hufnägeln fertigte zum Beispiel „Sun – Manufactum“ Birgit und Tseng-Hai Sun. Bereichert wurde das rege Treiben durch Künstler wie das Duo Asa Tru und Kaspar der Gaukler. Musik kam aus dem Dudelsack, Trommler und Geigenspieler zauberten die „Waldläufer“ und erhielten viel Beifall von den Besuchern.

+++ Lesen Sie auch: Omas for Future Freudenberg: Nie zu alt für den Klimaschutz +++

Auf der Wiese im Kurpark hatten einige Mittelalterleute ihre Zelte aufgebaut. Die trugen ihren „Streit“ mit Schwertern und Äxten aus, bevor sie natürlich schnell wieder friedlich zusammen saßen, leckeres Essen verspeisten und Met tranken. Für das leibliche Wohl der Besucher war natürlich auch bestens gesorgt. Da gab es „Zyklopenspieße“: feinsten Schweinenacken, gewürzt mit geheimer Marinade des Meisters, auf dem Holzkohlegrill gebraten. Weine und Liköre in schmuckvollen Flaschen wurden feilgeboten wie auch ein leckeres Eis. Enorm die im Durchmesser von einem Meter großen Bratpfanne, in der Bratkartoffeln sowie Reibeplätzchen brutzelten. Deko-Artikel, Schmuck, Lederwaren und Gewürzen, Süßwaren sowie Bekleidung gab es in ausreichender Zahl.

+++ Lesen Sie auch: Freudenberg: 5100 Haushalte haben Chance auf Glasfaser +++

Alter Flecken als großer Basar

Auf dem Herbstmarkt verwandelten Stände mit Naturprodukten, Haushaltswaren bis hin zu Beratungsleistungen für Haus und Garten den Flecken in einen großen Basar. Für das leibliche Wohl wurde nicht nur an den kulinarischen Ständen, sondern auch in der örtlichen Gastronomie bestens gesorgt. Am verkaufsoffenen Sonntag öffneten die Freudenberger Händler von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Präsentiert wurden aktuelle Herbstmode, neueste Deko-Trends und attraktive Angebote und Geschenkideen. Organisiert hatte den Herbst- und Mittelaltermarkt der Verein Freudenberg WIRKT.

+++Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook!+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen und Umland