Freudenberg: Neue Mobilität hat Chancen auf Förderung

Freudenberg. Freudenberg beteiligt sich am NRW-Wettbewerb und kommt in die nächste Runde. Bürger feilen mit am Plan.

Freudenbergs historische Altstadt hat gute Aussichten auf Förderung durch das NRW-Verkehrsministerium. Minister Hendrik Wüst hat die besten Ideen im Landeswettbewerb „Mobil.NRW - Mobilität in lebenswerten Städten“ bekanntgegeben. Das Konzept für Freudenberg, das Bürgermeisterin Nicole Reschke in Düsseldorf eingereicht hat, gehört dazu.

Das Ziel des Wettbewerbs ist, dass Städte und Gemeinden Alternativen zur motorisierten Individualmobilität, also vor allem zur Nutzung des eigenen Autos, entwickeln und Voraussetzungen dafür schaffen, den Flächenbedarf des Verkehrs zu reduzieren. Dafür sind intelligente Konzepte erforderlich, um den unterschiedlichen Mobilitätsinteressen zu entsprechen.

Weniger Verkehr im Alten Flecken

In Modellvorhaben soll gezeigt werden, wie die Mobilität in Innenstädten, Nebenzentren und Wohnquartieren verbessert werden kann. Diese Anforderungen haben nach Auffassung der Jury zehn Städte erfüllt, darunter Freudenberg. „Unsere Vision haben wir wie folgt umschrieben: Bis zum Jahr 2026 beleben die Bewohner des historischen Stadtkerns den öffentlichen Raum neu. Der Anwohnerverkehr ist anders organisiert, der motorisierte Pkw-Individualverkehr reduziert. Neue Mobilitätsangebote werden genutzt. Grüne Oasen und erweiterte Außenbereiche der Gastronomen laden zum Verweilen ein. Das historische Ortsbild wird gestärkt, Begegnungsräume sind geschaffen, Emissionen reduziert“, erklärt Bürgermeisterin Nicole Reschke.

Auswahl der Jury Eine Fachjury hatte aus 29 Projektvorschlägen von Städten und Gemeinden aus ganz Nordrhein-Westfalen die zehn besten Ideen ausgewählt. Diese Städte und Gemeinden sind eine Runde weiter und können ihre Ideen nun näher ausarbeiten auf eine Förderung hoffen.

Dann sollen auch die aktuellen Ärgernisse wie unzureichende Sicherheit für Fußgänger, Schilderwald, hohe Belastung durch den Durchgangsverkehr der Vergangenheit angehören. Der Wunsch, im Quartier „Alter Flecken“ in der historischen Altstadt von Freudenberg eine Reduzierung des fließenden und ruhenden Verkehrs zu erreichen, besteht schon lange. Mit der Teilnahme an dem Wettbewerb soll die derzeit unzureichende Verkehrssituation im Quartier verbessert werden. So soll die Wohnqualität gesteigert werden die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer besser werden und der Einzelhandel gestärkt werden.

Bürgerwünsche fließen ein

Um dies näher auszugestalten, sind verschiedene Bürgerbeteiligungsmöglichkeiten vorgesehen. Erwartungen und Wünsche sollen dann auch mit in die nächste Projektskizze einfließen, die im Dezember beim Land eingereicht werden muss.

Verkehrsminister Hendrik Wüst: „Wer weniger Autos in der Stadt möchte, muss den Menschen ein besseres Angebot machen. Wir fördern die innovativsten Ideen für bessere, sichere und saubere Mobilität in unseren Städten mit 100 Millionen Euro. Wir suchen keine Insellösungen, sondern Konzepte, die Vorbild für viele Städte in Nordrhein-Westfalen sein können. Die vorgelegten Projektskizzen sind spannend, mutig und vielversprechend.“

