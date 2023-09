Freudenberg: Online auf die Freilichtbühne schauen

Freudenberg. Die Freilichtbühne Freudenberg putzt sich heraus. Nach dem Ende der Spielzeit verrät sie schon, was 2024 zum Jubiläum gespielt wird.

Am letzten Wochenende ist die 69. Spielzeit der Freilichtbühne in Freudenberg zu Ende gegangen. „Trotz des durchwachsenen und oft unberechenbaren Wetters war die Spielsaison 2023 sehr erfolgreich“, berichtet die Freilichtbühne. Fast 280.00 Menschen besuchten die beiden Stücke Biene Maja und Robin Hood. „Die Freilichtbühne setzt also ihre Erfolgsgeschichte fort.“

Technik immer moderner

Die vergangenen Jahrzehnte seien immer wieder geprägt gewesen von Neuerungen, ohne dabei die Geschichte der Bühne außer Acht zu lassen. Die Infrastruktur der Bühne und Technik wurde regelmäßig erneuert und immer wieder an neue Entwicklungen angepasst. Das begann mit einer einfachen Beleuchtung und entwickelte sich fort mit Beschallung, drahtlosen Mikrofonen, elektrisch drehbaren Bühnenelementen und Pyrotechnik mit Funkauslösung. In den letzten Jahren wurde die Technik komplett überarbeitet und auf LED-Beleuchtung umgestellt.

Aber auch der künstlerische Bereich habe sich stetig gewandelt und an den Geschmack des Publikums angepasst, stellt die Freilichtbühne fest. „In den 60er, 70er und 80er Jahren wurden halt andere Stücke gespielt als heute.“ Auch die Kommunikation mit dem Publikum verändert sich. Früher gab es handgemalte Plakate und einfache Handzettel in schwarz-weiß. Heute ist die Freilichtbühne in den sozialen Medien präsent, schaltet Radiowerbung und bewirbt die Spielzeit mit Video-Trailern.“ Aber immer gleich geblieben ist die sprichwörtliche Spielfreunde und das Engagement der Vereinsmitglieder.“

Dr. Doolittle und Weekend im Paradies

Die nächste Spielzeit ist die 70. Die Vereinsmitglieder sind gespannt, wie die Neuerungen aus diesem Anlass angenommen werden. Nach über 30 Jahren hat sich die Südwestfälische Freilichtbühne Freudenberg einen neuen Look gegeben. Ihr Logo und die grafische Gestaltung sind komplett überarbeitet worden. Das neue Logo ist nun schwarz-weiß wie das Fachwerk im Freudenberger Flecken. Zusätzlich ist mit professioneller Unterstützung der Agentur davidbock die Vereinswebsite komplett neu erstellt worden. Es gibt jetzt vieles neu zu entdecken, denn jede Abteilung der Freilichtbühne wird nun ausführlich vorgestellt. Auch das Buchungssystem für Karten ist jetzt noch besser integriert. Besonders stolz sind die Kreativen der Freilichtbühne auf das virtuelle Auditorium. Man kann jetzt sehen, wie die Sicht auf die Bühnen von den unterschiedlichen Platzkategorien ist.

Auch die Stücke für die Jubiläumsspielzeit stehen schon fest. Das Erwachsenentheater spielt die klassische satirische Komödie „Weekend im Paradies“ und das Kindertheater bringt die tierischen Abenteuer von „Dr. Doolittle“ auf die Bühne. „Im Laufe der Jubiläumssaison wird es noch spannende Aktionen geben“, verspricht der Freilichtbühnen-Verein.

Info: www.freilichtbühne-freudenberg.de

